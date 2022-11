Si apre il sipario alla diciottesima edizione di Cra Cra Cra, tre spettacoli dedicati ai bambini

Torna sul palcoscenico dell’Auditorium di Thiene un grande classico dell’autunno, un appuntamento tanto amato e creato appositamente per bimbi e famiglie. Per tre sabati, a partire dal 12 novembre, il teatro ospiterà a partire dalle ore 17 “Cra Cra Cra!”. Tre spettacoli teatrali che saranno narrati e accompagnati da musica dedicati ai più piccoli, giunta alla diciottesima edizione, la rassegna è realizzata dall’assessorato alla cultura in collaborazione con la Fondazione Aida.

“È sempre un piacere -commenta l’assessora alla Cultura, Ludovica Sartore –accogliere il pubblico molto speciale di bambini, accompagnati da genitori o nonni, per offrire loro il piacere e la gioia di scoprire tutto il fascino del teatro, in una versione su misura adatta alla tenera età. Invito le giovani famiglie a far vivere ai propri figli quest’esperienza e di condividere con loro emozioni e divertimento».

Si comincia sabato 12 novembre 2022 con Cipollino, portato in scena dal Teatro libero Palermo. Dal caos e dai disastri nasce sempre qualcosa di buono e comincia sempre un cammino di crescita. È quello che succede al nostro Cipollino che, superstite di un disastro ambientale che ha distrutto la sua piantagione di cipolle, decide coraggiosamente di mettersi in cammino nella speranza di trovare una terra più ricca dove far fortuna e tornare per aiutare la sua famiglia e il suo popolo. Ispirata al romanzo di Rodari, lo spettacolo, adatto a bimbi a partire dai quattro anni, ci conduce ad un percorso di riflessione sull’importanza dell’accoglienza, sulla crescita e sull’amicizia.

La rassegna prosegue quindi il 19 novembre con Cipì, spettacolo per un pubblico a partire dai tre anni di Fondazione Aida, liberamente tratto dall’omonimo racconto di Mario Lodi, creatore, insieme ai suoi allievi, di una storia complessa, che descrive gli aspetti gioiosi, ma difficili, della crescita. Il passerotto Cipì si distingue dagli altri per la sua voglia di esplorare il mondo. Il nido gli sta stretto e i consigli della mamma non bastano a frenare la sua curiosità: il desiderio di esplorare è sempre più forte della prudenza.

Ultimo appuntamento, portato in scena sabato 26 novembre sempre da Fondazione Aida, è con I tre porcellini, per bimbi dai tre anni.

A prima vista potrebbe sembrare la classica storia dei tre porcellini, ognuno con la sua casa, con l’albero di mele, il camino dal quale si cala il lupo cattivo che li perseguita. Se non fosse che, all’inizio della storia, il lupo si presenta alle selezioni di un noto programma televisivo musicale, canta il suo pezzo forte, ma non viene accettato. Se non fosse che il lupo, sbagliando strada, arriva ad una casa di mattoni dove crede di trovare un porcellino, ma dalla quale invece esce una vecchietta, che altri non è se non la nonna di Cappuccetto Rosso, che questo lupo non ha nessuna intenzione di mangiare. Se non fosse anche che i tre porcellini, una volta messo in fuga il lupo, decidono di intraprendere la carriera artistica e fondare un gruppo, la “Pig Band”.