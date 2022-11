Furgone e camper bruciati dalle fiamme nel cortile. Nessun ferito, danni ingenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In tanti a Cavazzale si sono allarmati nel pomeriggio di ieri alla vista di una colonna di fumo proveniente da un’area di campagna e, soprattutto, all’arrivo dei due mezzi d’emergenza dei vigili del fuoco di Vicenza. Gli operatori delle Fiamme Rosse erano infatti diretti verso via Caselle, intorno alle 15.30 di mercoledì, in un terreno privato della frazione di Monticello Conte Otto, chiamati ad intervenire in un cortile dove erano già stati avvolti dalle fiamme due autoveicoli.

Si tratta di un autocaravan o camper e di un furgone allestito come autocarro industriale, andati completamente distrutti. Nella prima fase di azione i 7 pompieri inviati sulla scena si sono accertati che all’interno dei mezzi di trasporto non vi fossero delle persone, difatti si parla solo di bilancio dei danni per alcune decine di migliaia di euro e non di persone ferite o intossicate al termine della “missione”.

Il furgone Ford Transit era parcheggiato all’interno di un cortile privato, quando per cause in corso di accertamento ha preso fuoco. Le fiamme hanno subito intaccato il camper attiguo, in sosta a minima distanza. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa e un’autobotte dopo essersi assicurati dell’assenza di gente in difficoltà hanno optato subito per spegnere il doppio rogo con la schiuma, onde evitare soprattutto che le lingue di fuoco potessero raggiungere altre automobili nelle vicinanze o la palazzina popolare a distanza di sicurezza.

La presenza di bombole di gas all’interno del camper e l’alimentazione a Gpl del furgone a rischio esplosione hanno reso ancora più difficoltose le delicate operazioni di spegnimenti in sicurezza di ieri, andate comunque a buon fine. Le cause dell’evento inatteso sono al vaglio della squadra di tecnici dei vigili del fuoco intervenuta a Cavazzale, ma si presume un corto circuito all’interno del furgone come prima ipotesi utile a spiegare lo scaturire dell’incendio.