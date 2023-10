Sole e migliaia di presenze: il weekend medievale è da record. Foto e video

Complice un bellissimo weekend di sole, si contano migliaia di presenze per la grande festa rinascimentale a Thiene. Un evento attesissimo, curato nei minimi dettagli con la stessa passione di sempre dagli Amici Di Thiene con il patrocinio del Comune di Thiene e con il prezioso apporto degli istituti scolastici cittadini oltre che dell’associazione commercianti.

Una kermesse di folklore e tradizione che ha ripercorso otto secoli di storia mercantile offrendo un’occasione unica per immergersi nel XVI secolo passeggiando tra dame e cavalieri, armigeri e musici, trampolieri e mercanti, giullari e popolari, assaporando profumi, suoni, sapori e saperi tramandati nei secoli: il 6 Ottobre del 1492 il Doge Agostino Barbarigo concede a Thiene lo svolgimento del Mercato Franco, in segno di riconoscenza per la partecipazione alla guerra roveretana del 1487. Il mercato, esente da dazi, tributi e dall’arresto per debiti, è destinato a tenersi il primo lunedì del mese.

Un mix perfetto di sinergie per Thiene che riabbraccia con entusiasmo numeri importanti e il plauso dei tanti avventori.