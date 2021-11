Tamponamento e carambola a tre veicoli: in due finiscono al pronto soccorso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La seconda settimana di novembre si apre con un incidente stradale di primo mattino sul confine tra i comuni di Marano Vicentino e Thiene, con in tutto tre veicoli coinvolti e due conducenti a finire in pronto soccorso all’ospedale di Santorso per le cure del caso. Nessuno dei feriti, in ogni caso, risulta in pericolo di vita.

La richiesta di soccorso è stata registrata alle 7.25 di stamattina, con intervento in regime di massima urgenza di un’ambulanza del Suem 118 e degli agenti di polizia locale giunti dal comando di Thiene. A risentire dell’evento accidentale anche il traffico nell’area a vocazione industriale e commerciale.