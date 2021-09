Thiene Autunno Rosa, tre serate di prevenzione per far fronte comune contro i tumori

Tre appuntamenti “rosa”, dedicati al genere femminile ma in realtà a tutti coloro che ogni giorni si adoperano per erigere una barriera a quelle malattie di origine oncologica che aggrediscono le donne, in particolare il tumore al seno. Senza dimenticare le patologie analoghe di tipo urologico per gli uomini, allo stesso modo da informare sul tema della prevenzione, la prima “arma” contro questi mali.

La necessità di ampliare la prevenzione torna a rappresentare una priorità assoluta, da divulgare con le iniziative di Thiene Autunno Rosa, rassegna proposta dall’assessorato alla Famiglia e alla Persona del Comune di Thiene e realizzata in collaborazione con Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, l’Ana (Associazione Nazionale Alpini) e il Centro di Medicina Thiene.

“L’amministrazione comunale prosegue nell’attività di sensibilizzazione della cittadinanza alla prevenzione – spiega l’assessore Anna Maria Savio – e lo fa grazie al supporto operativo di associazioni ed enti sensibili che ben volentieri si sono resi disponibili alla collaborazione con il Comune”. Thiene Autunno Rosa propone il primo incontro per la serata di giovedì 30 settembre (ore 20.30) all’Auditorium Fonato Città di Thiene con un dibattito con medici specialisti “Donna e uomo alla prova del 50: le buone regole della prevenzione” a cura della LILT di Vicenza. Partecipano al tavolo aperto Annamaria Savio, Assessore alla Famiglia e alla Persona, Cesare Benedetti, Presidente Lilt provinciale Vicenza, i dottori Andrea Carraroli, ginecologo, e Mojtaba Rahmati, urologo, specialisti della Lilt di Thiene. Introduce il dottor Claudio Sperotto Cardiologo del Centro di Medicina Thiene. Chiude la serata il dottor Rolando Negrin, direttore Sanitario Lilt Vicenza. Moderatore Marco Ceotto, giornalista. Al centro dell’incontro il tema dell’approssimarsi dei 50 anni di età e la concomitanza di quei controlli che si rendono opportuni a tutela del proprio stato di salute. L’argomento che gli specialisti toccheranno, con ampio spazio per le domande dal pubblico, sarà quello da un lato della menopausa e dall’altro della prevenzione urologica.

Seguirà sabato 23 ottobre dalle 18.30 alle 21.30 in piazza A. Ferrarin il video mapping “E tu al posto mio?” con la partecipazione di Artedanza di Lucy Briaschi. “Ogni donna può ritrovarsi, così all’improvviso, dentro una storia di tumore al seno. Fermati. Pensaci. Previen”. E’ questo il concept della nuova campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno, ideata e realizzata dal Gruppo Centro di Medicina a sostegno delle Associazioni Provinciali della LILT di Ferrara, Treviso, Venezia, Vicenza e Padova alle quali Centro di Medicina donerà parte del ricavato delle mammografie eseguite nel mese di ottobre 2021. Una neoplasia maligna su tre nelle donne è un tumore mammario. Oggi grazie alla prevenzione l’87% delle donne in Italia vive a 5 anni dalla diagnosi precoce. Chiude il calendario sabato 30 ottobre alle 20.30 al Teatro Comunale la testimonianza di Francesca Radossi, in dialogo con Elena Munaretto in “Nascosto in un tulipano”. La serata vedrà la partecipazione di Artedanza Lucy Briaschi e l’intervento musicale di Chiara Turra e Carlo Grendene. L’ingresso è libero ed eventuali offerte saranno devolute alla Lilt.

“Ringrazio Lilt, ANA e il Centro di Medicina Thiene – conclude Anna Maria Savio – e confido che le iniziative in calendario riscuotano l’interesse della popolazione. In questi ultimi anni abbiamo lavorato per promuovere l’analisi precoce all’insorgenza dei tumori, in particolare al seno, e la partecipazione agli eventi organizzati hanno ottenuto ottimi risultati. Oggi è molto importante continuare in questa battaglia per la salute e non bisogna assolutamente abbassare la guardia. La prevenzione è ancora l’arma più efficace che abbiamo a tutela della nostra salute e di quella dei nostri cari”.

L’ingresso e la partecipazione ai vari eventi sono liberi e gratuiti, secondo i protocolli anti contagio Covid-19 e obbligo di possesso di green pass. Per informazioni e adesioni all’incontro del 30 settembre è gradita la conferma della presenza a Centro di Medicina Thiene a thiene@centrodimedicina.com oppure a Lilt Vicenza info@legatumorivicenza.