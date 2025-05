Thiene capitale italiana della musicoterapia con Barbara Wheeler e Gro Trondalen

Thiene per due giorni sarà la capitale della musicoterapia con Barbara Wheeler e Gro Trondalen: l’associazione Inartesalus porterà all’Istituto Musicale Città di Thiene queste due figure di riferimento per la musicoterapia mondiale che, attraverso due masterclass, forniranno, a musicoterapeuti professionisti e in formazione, gli stimoli e gli strumenti adeguati per sviluppare le proprie esperienze di ricerca.

La dottoressa Barbara Wheeler sarà protagonista della masterclass (unico appuntamento in Italia) che si terrà sabato 10 maggio dalle 10 alle 17. Detentrice del titolo di Professore Emerito presso la Montclair State University, dove ha insegnato dal 1975 al 2000, ha avviato il programma di Musicoterapia presso l’Università di Louisville nel 2000 fino al 2011. Tiene conferenze e insegna sia negli Stati Uniti e sia a livello internazionale, portando avanti un’intensa attività clinica. Tra i volumi che ha curato, ci sono le tre edizioni di “Music Therapy Research”. Ha ricevuto premi alla carriera dalla World Federation of Music Therapy e dall’American Music Therapy Association.

Il suo seminario offrirà una panoramica sulla ricerca quantitativa e qualitativa in musicoterapia. Avrà una forte componente esperienziale: i partecipanti avranno l’opportunità di applicare alcuni metodi di ricerca alle loro questioni cliniche e di formulare schemi di base per i loro studi.

Domenica 8 giugno si attende invece l’intervento della dottoressa Gro Trondalen, musicoterapeuta, dottore di ricerca, membro dell’AMI (Association for Music and Imagery), docente di Musicoterapia presso l’Accademia Norvegese di Musica di Oslo. Svolge, inoltre, attività clinica sia in ambito pubblico che privato. Le sue vaste competenze sono dimostrate dalle numerose pubblicazioni, in particolare nell’ambito della dimensione relazionale della musica (“Musicoterapia relazionale: una prospettiva intersoggettiva”) e dell’etica (“Ethical Musicality”).

Nella sua masterclass si metterà in evidenza come l’interazione con la musica e l’elaborazione verbale possano collegare corpo e mente, alimentando un senso di sé più coerente. Così, partendo da una prospettiva fenomenologica e da diverse fonti teoriche, cliniche ed esperienziali, offrirà preziosi spunti sul potenziale trasformativo della musicoterapia.



“È un onore per noi ospitare Barbara Wheeleer e Gro Trondalen, – commenta Stefano Navone, presidente dell’associazione InArteSalus Aps, che organizza le masterclass – sono veramente soddisfatto per essere riuscito a farle arrivare all’interno dell’Istituto Musicale Città di Thiene. La loro presenza può costituire un faro per i nostri studenti, contribuendo ad elevare lo standard qualitativo del nostro corso triennale di Musicoterapia e, di conseguenza, la qualità nell’applicazione di questa disciplina nel nostro territorio ed oltre, confermandoci quale ente formativo di riferimento in Italia per l’aggiornamento professionale degli operatori del settore”.

“Si tratta di due importanti occasioni di approfondimento – dichiara l’assessora Anna Maria Savio – proposti per i professionisti e per gli studenti in formazione nella Musicoterapia. Gli eventi conferiscono lustro alla Città di Thiene, dato il livello a caratura mondiale dei docenti invitati a tenere le Masterclass, Barbara Wheeler e Gro Trondalen. L’iniziativa qualifica il nostro Istituto Musicale ponendolo all’avanguardia nel settore della Musicoterapia in Italia. Ringrazio InArteSalus e, in particolare, Stefano Navone che si conferma uno degli specialisti più rilevanti in materia, anche a livello internazionale”.

Le due masterclass sono organizzate da Inartesalus Aps grazie alla co-progettazione tra Ats M.u.s.i.c.a. e Comune di Thiene. Per approfondimenti, scrivere a info@inartesalus.it.



