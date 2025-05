Biciclette, olivi, sambuchi in fiore e trekking: ecco gli eventi del secondo weekend di maggio

Il tempo corre, il secondo weekend di maggio è già arrivato. E per molti, di conseguenza, l’imperativo è puntualmente lo stesso: trovare qualcosa di bello e interessante da fare. È a questo punto che, come d’abitudine, entra in gioco Radio Eco Vicentino. Gli eventi in programma nella provincia di Vicenza, com’è facile intuire, sono sempre molti. Ma niente paura. Gianni Manuel e Martina Polelli, ai microfoni della rubrica “Festa Italiana“, hanno fatto il punto delle manifestazioni più interessanti che avranno luogo nel Vicentino durante il fine settimana.

Ad Arzignano, domenica 11 maggio, l’appuntamento è con la pedalata in ricordo di Cian Bastianello e Emilio Erminelli. In quel di Arsiero invece, domani 10 maggio, i partecipanti al laboratorio “I colori del bianco” realizzeranno campionature di fiori utilizzando diverse tipologie di carta bianca comune.



A Bassano del Grappa, domani 10 maggio, si terrà la quinta edizione di “Merenda nell’oliveta“. In quel di Monte di Malo invece, domenica 11 maggio, partecipando alla passeggiata “Tra le fronde dei sambuchi in fiore” si imparerà a riconoscere e ad apprezzare una pianta umile ma preziosa, ammantata di leggende e magia.

Laghi, domenica 11 maggio, farà da sfondo alla seconda edizione della “Fiera di Primavera“. Sull’Altopiano dei Sette Comuni, a Gallio, sabato 10 maggio si terrà la presentazione del libro “Esplorando lo Spazio“, organizzata nell’ambito della rassegna “La Primavera di Ghel”.

A Vicenza, domani 10 maggio, palazzo Leoni Montanari e le sue collezioni saranno i protagonisti di “Detective alle Gallerie“, una caccia al tesoro tra dettagli da scoprire e indovinelli da risolvere. Sempre nel capoluogo, e nella medesima giornata, in piazza San Lorenzo arriverà il Circo in valigia, scuola di circo con animazione e laboratori per bambini e bambine dai 5 anni e una postazione dedicata anche ai più piccoli.

Ancora a Vicenza, e sempre domani 10 maggio, villa Ghislanzoni Curti farà da cornice a “Passione d’erbe tra arte e natura“, un viaggio alla scoperta dei benefici delle erbe curative. Nella stessa giornata, partendo da Pedemonte, si potrà partecipare all’evento “Trekking tra da Pedemonte a Lavarone“. Domani e domenica 11 maggio, infine, in quel di Schiavon torna la “Sagra di San Isidoro“.

Gabriele Silvestri

