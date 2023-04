“Thiene in corsa 2023” in centro storico: si vince solo in gruppo ma c’è un premio per tutti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Alunni pronti a mettersi “al galoppo” nel centro storico domani mattina a Thiene, per l’edizione 2023 di “Thiene in Corsa” che vedrà circa 500 ragazzi thienesi tra i 9 e gli 11 anni cimentarsi su un percorso di circa 700 metri allestito per l’occasione. Si parte alle 10, per concludere entro mezzogiorno in festa e allegria, con insegnanti e genitori “liberi” da impegni ad applaudire i baby runners di 25 classi. Saranno coinvolti nell’iniziativa mercoledì bambini e bambine di quarta e quinta di tutte le scuole primarie aderenti della città, per una manifestazione podistica non competitiva che porta con sé dei valori importanti, oltre alla voglia di promuovere lo sport e l’attività all’aria aperta.

Basti pensare che si correrà “a squadre”, o meglio dire per classe. Gli alunni dovranno fare propri i princìpi della corsa di squadra: il cronometro si fermerà infatti dopo il passaggio del decimo corridore del gruppo composto dai compagni di classe. Per questo sarà importante correre insieme – come spiegano gli organizzatori -. Più forti non saranno quelli solo che stanno davanti, ma coloro che con maturità e senso di responsabilità si muoveranno nelle retrovie a sostenere i compagni meni veloci, ad aiutarli a restare uniti al gruppo e ad arrivare compatti fino al traguardo”.

Sulle 25 classi partenti, verrà consegnata un riconoscimento ciascuna alle prime tre classi classificate. Il Comune, inoltre, offrirà a tutti i ragazzi un momento di ristoro a cura del Gruppo Alpini Thiene e un gadget ricordo della corsa. Partenza e arrivo in piazza Arturo Ferrarin, nel cuore di Thiene e a due passi dalla sede del Comune, con tracciato di corsa che interesserà Corso Garibaldi, Piazza Chilesotti, piazzetta Rossi e un tratto pedonale di via Roma. La manifestazione è organizzata dall’assessorato allo Sport di Thiene con l’aiuto dei referenti di ciascun polo scolastico.

“È particolarmente importante proporre iniziative sportive come Thiene in corsa – dichiara Marina Maino -. Dopo gli anni di pandemia, offrire occasioni per muoversi, correre e stare assieme all’aria aperta assume sicuramente un significato rilevante e altamente educativo. Fare sport assieme non vuol solo dire lavorare su se stessi per conoscere i propri limiti e le proprie debolezze, ma significa anche porsi degli obiettivi da raggiungere e, in questo caso, da condividere con tutta la squadra. Qui, infatti, il risultato si ottiene solo se ci si aiuta e si fa un buon lavoro di gruppo, valori importantissimi da sempre, ma ancor più nella nostra società che è chiamata ad affrontare sfide impegnative in diversi settori. Abituare quindi a misurarsi in “team” acquisisce allora una valenza ancor più pregnante. Inoltre, l’iniziativa è inserita in un calendario di attività volte a promuovere sani stili di vita, partendo dalla prevenzione. Muoversi fa bene non solo al corpo, ma anche allo spirito! Un grazie sincero – conclude Maino – all’Ufficio Sport e ai tanti volontari che permettono la realizzazione di questa attività rivolta ai più piccoli, ma anche alle Scuole che hanno accolto numerose l’invito dell’assessorato”.

Sono stati coinvolti nell’iniziativa i Servizi Tecnici Comunali, la Protezione Civile di Thiene, il Gruppo Alpini di Thiene e la Croce Rossa che assicurerà il servizio di assistenza di primo soccorso. Il cronometraggio della corsa è a cura dei professori Antonia Marchesini, Claudio Pozzolo ed Emilio Carli che, con la loro professionalità e passione, sono da sempre a supporto dello Sport a Thiene. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a mercoledì 19 aprile, con le stesse modalità.