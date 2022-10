Thiene in rosa, per una prevenzione del tumore al seno che si trasmette fra generazioni

Riparte oggi l’iniziativa Thiene Autunno Rosa, per la prevenzione e la salute: è promossa dall’assessorato alla famiglia e alla persona del Comune assieme a Lilt, Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori, Ulss 7 Pedemontana, il Centro di Medicina Thiene e Artedanza Lucy Briaschi. ll tema di questa edizione è la consapevolezza che la prevenzione dei tumori, in particolare quelli al seno, sia un dono prezioso, da trasmettere da una generazione di donne all’altra.

Il primo appuntamento è oggi, sabato 15 ottobre, dalle 18 alle 20 in piazza Ferrarin: verrà proiettato il cortometraggio dal titolo “Da me a te. La prevenzione è un valore, da scegliere e condividere”. Una iniziativa per il quarto anno consecutivo del Centro di Medicina a supporto della campagna Nastro Rosa a fianco della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori.

Deborah Compagnoni, che ne è testimonial, ha deciso di farsi portavoce in prima persona del messaggio della campagna: il valore della prevenzione deve far parte del percorso di vita di ogni donna, non solo da madre a figlia, ma anche da figlia a madre. All’evento partecipa Artedanza Lucy Briaschi con una coreografia ideata esclusivamente per la campagna nastro rosa della Lilt, a dimostrazione della grande sensibilità e attenzione verso questa problematica. Il movimento, la corporeità, la musica saranno una cornice emozionante, suggestiva ed incisiva all’importante messaggio di prevenzione.

Nei mesi di ottobre e novembre al Centro Sanitario Polifunzionale C. Boldrini, Lilt Thiene mette a disposizione 50 mammografie gratuite, disponibili su prenotazione. La mammografia è infatti la tecnica più idonea e valida nel diagnosticare la maggior parte dei tumori della mammella in fase iniziale, prima ancora che siano palpabili.

«L’attenzione alla salute delle donne con attività di promozione della prevenzione – dichiara l’assessore Anna Maria Savio – è ormai una costante dell’Amministrazione Comunale. L’iniziativa, Thiene Autunno Rosa ha riscosso nella prima edizione un notevole successo, raggiungendo nel suo messaggio importante e con le sue preziose azioni svolte, un pubblico femminile molto ampio. A Thiene c’è una rete di prevenzione con dei nodi disposti a lavorare insieme: amministrazione, Ulss, associazionismo e volontariato. Esprimo quindi la mia gratitudine nei confronti di Lilt e Centro di Medicina Thiene che anche quest’anno sono i bracci operativi e i partner insostituibili di questa benefica sinergia. Invito le donne a prendere sempre più consapevolezza di come un semplice esame possa davvero permettere di prevenire e prendere in tempo una malattia così subdola come il tumore al seno».

«L’Ulss 7 – ha spiegato Alessandra Corò, direttore dei servizi socio sanitari – ha un’area dedicata alla prevenzione e allo screening, con una convenzione pluridecennale con la Lilt, che grazie alla sua dislocazione sul territorio più essere più vicina alle persone». “Il nostro centro – ha spiegato Marco Ceotto, responsabile della comunicazione del Centro di Medicina – è una realtà convenzionata, dove operano tre specialisti, con un supporto sei giorni su sette, dalle 8 alle 20 e un filo diretto con la Breast Unit dell’ospedale di Santorso».

Per il dottor Pietro Zanella, coordinatore Lilt di Thiene, «i dati Istat dimostrano che la prevenzione è fondamentale nel ridurre la mortalità, grazie alla diagnosi precoce: la sopravvivenza oggi è al 90% per quelli al seno e al 70% per quelli all’intestino». Da anni la Lilt nella sua sede di Thiene, in forza di una convenzione firmata con l’Ulss 7 Pedemontana, offre alle donne che lo richiedono, la possibilità di effettuare mammografie e se necessario anche una ecografia a completamento del percorso diagnostico. Basta telefonare al numero 0445/361898 nei giorni di martedì e mercoledì dalle 15 alle 18, oppure allo 0444/513333 e prenotare l’esame fino ad esaurimento delle mammografie messe a disposizione a titolo gratuito. «Siamo sempre alla ricerca di medici – spiega il presidente di Lilt Cesare Benedetti – che si mettano adisposizione in un’attività di prevenzione a titolo di volontariato».

Il Centro di Medicina di via Monte Grappa 6 a Thiene, riceverà le donne inviate dai servizi sociali del Comune, bisognose di esami di screening per la prevenzione del tumore al seno a titolo gratuito, grazie alla disponibilità del dottor Antonino Chirico, radiologo senologo.

La strada per vincere il cancro al seno è, insomma, tracciata ed il percorso per raggiungere il traguardo non e’ lontano. Abbiamo un compito di alta valenza umana per un grande obiettivo ”No women with breast cancer”, e quindi: mortalità zero per il cancro al seno!