Previsioni meteo 12-14/01, week end con cielo sereno e freddo invernale

SITUAZIONE GENERALE

l’Italia si trova a metà strada tra le correnti calde che stanno interessando la penisola iberica e il gelo che sta attanagliando i Balcani. Sul Vicentino avremo ancora un maggiore coinvolgimento delle correnti fredde da est che manterranno un clima pienamente invernale anche se stabile.

VENERDI 12 GENNAIO

La pressione atmosferica sarà in aumento sulla nostra provincia. Ci attendiamo quindi un cielo sereno ma piuttosto freddo. Lo zero termico sarà posizionato sotto i 1.000 metri di quota. Intense gelate anche in pianura con temperature minime sottozero ovunque.

SABATO 13 GENNAIO

Ancora soleggiato su tutto il territorio. Insistono le infiltrazioni fredde dalle regioni balcaniche che mantengono basse le temperature. In pianura si toccheranno i -4/-5 gradi. Mentre le massime faticheranno a salire oltre i 6 gradi.

DOMENICA 14 GENNAIO

Cielo sereno o al più poco nuvoloso sulla nostra provincia. Intense gelate mattutine a tutte le quote. Nelle zone in ombra dei fondovalle prealpini ma anche dei colli la brina continuerà accumularsi regalando paesaggi imbiancati. Fenomeni ormai sempre più rari negli ultimi inverni.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tempo stabile e freddo fino a martedì. Mercoledì sera una perturbazione da ovest porterà neve fino a quote basse sul Vicentino.