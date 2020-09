Torna al Bosco dei Preti il mercatino dell’usato: i protagonisti sono i cittadini

Con la graduale ripresa delle attività ordinarie, dopo i mesi primaverili profondamente segnati dall’emergenza per la pandemia, finalmente anche il Mercatino dell’Usato tornerà a svolgersi a Thiene per la gioia di tutti coloro che attendono quest’occasione di incontro per scambiare o vendere o acquistare quanto giace inutilizzato nelle soffitte e cantine di tante case.

L’appuntamento è dunque per sabato 19 settembre dalle 9 alle 19 al Bosco dei Preti.

L’iniziativa, ovviamente, si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento e contrasto al Covid-19 . In particolare il distanziamento tra gli espositori ridurrà, per quest’edizione, il loro numero a 22 partecipanti. Possono fare domanda per esporre esclusivamente privati cittadini residenti nel Comune di Thiene e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgano attività commerciale in modo professionale, ma che offrano al pubblico oggetti usati non aventi valore storico o artistico, ma solo di valore economico contenuto (come ad esempio oggettistica d’arredo, attrezzi, giochi, libri e capi di abbigliamento).

La possibilità di tenere a Thiene mercatini per lo scambio e la vendita di beni usati era stata prevista dal Consiglio Comunale con una propria delibera che, nell’istituire il Mercatino, prevedeva la possibilità di concederne a terzi la gestione e l’organizzazione. Visto che nei mesi successivi non si era fatto avanti nessuno, la Giunta Comunale, con un proprio provvedimento, aveva deciso di dare avvio alla prima edizione pilota nel 2015 con l’obiettivo di valorizzare il riuso dei materiali, oggetti e quant’altro faccia riferimento alla vita domestica, distinguendo in modo puntuale tale attività da quella di mercato di antiquariato e degli hobbisti, ai quali non è consentita la partecipazione. Altre informazioni possono essere richieste all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune in piazza A. Ferrarin, telefono 0445/804.820.