In Conca l’ultimo abbraccio a Mattia. Tante le dediche al 35enne morto dopo la corsa nel quartiere

Si terrà giovedì mattina il saluto comunitario a Mattia Sella, che giungerà a poco più di una settimana dalla tragedia che ha sconvolto non solo il quartiere della Conca immerso in una serata di festa e di allegria fino a quel momento, ma tutta la città di Thiene. Oltre a quanti conoscevano di persona il 35enne vicentino, crollato al suolo al termine di una corsa podistica non competitiva, a quanto emerso colpito da una subdola forma di malore di probabile origine cardiaca, rivelatosi letale.

L’esame autoptico disposto dalla Procura di Vicenza, in ragione dell’età anagrafica dello sfortunato partecipante dell’edizione 2025 di “CorrinConca“, si è tenuto sabato scorso. Al termine della procedura richiesta dall’autorità giudiziaria, la comunicazione contenente il nulla osta alla sepoltura è giunta ai familiari di Mattia. La salma sarà cremata.

La madre Silvana insieme al fratello Alessandro e la compagna Maika hanno scelto la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice in Conca, a Thiene, come luogo sacro dove ospitare il solenne rito di commiato. La cerimonia è stata fissata per le ore 10 di giovedì 7 agosto. La sera precedente sarà recitata la preghiera di veglia, alle 19. Risulta facile prevedere per questi due tristi ritrovi, ufficializzati lunedì attraverso l’epigrafe, un massiccio afflusso di persone che vorranno silenziosamente unirsi al dolore dei congiunti di Mattia. Considerando poi quanto il giovane thienese, originario del quartiere Ca’ Pajella, fosse conosciuto anche per il suo carattere socievole e propenso allo stare in compagnia. Da un anno circa, insieme alla fidanzata, si era trasferito in un’altra zona di Thiene in convivenza, rimanendo vicino alla madre, dopo aver perso il padre alcuni anni fa.

Una notizia che devastato il clima di festa della serata di mercoledì, quando il 35enne si è accasciato a terra senza aver avvertito prima avvisaglie di malesseri, dopo gli 8 chilometri del percorso cittadino con arrivo nel piazzale della Robur. Subito chi si trovava nella zona di arrivo della manifestazione si è prodigato, compresi dei soccorritori volontari ingaggiati per l’evento sportivo, in attesa dei sanitari del Suem 118. L’équipe d’emergenza, una volta sul posto, ha tentato il tutto per tutto applicando le tecniche e le tecnologie di rianimazione a disposizione, arrendendosi all’inevitabile dopo 40 minuti di tentativi di riportare in vita il giovane thienese.

Uno sportivo attivo, come viene descritto, che ha praticato discipline come il parapendio e la ginnastica militare per citarne alcune che lo appassionavano. Solo gli esiti dell’esame post mortem permetteranno di comprendere le cause del decesso ma, in questi giorni, la priorità va al conforto di chi rimane, con amici e parenti a garantire vicinanza e sostegno. In accordo con la famiglia, la sagra in corso aveva ottenuto il via libera a proseguire, con la proposta accolta da tutti i volontari di indossare il lutto al braccio, insieme a uno striscione dedicato a Mattia. Domenica 17 agosto sarà dedicata al thienese una cerimonia, ricordando la volontà di devolvere eventuali donazioni alla cura per le persone con disabilità ospiti di Villa Miari a Santorso, in luogo degli omaggi floreali.

Le porte della chiesa, poi, sono rimaste aperte per consentire ai partecipanti di dedicare una preghiera alla sua memoria. Anche il Consiglio Comunale di Thiene ha riservato un minuto di silenzio e raccoglimento in ricordo di Mattia. Ma sono tantissime le dimostrazioni di affetto che sono apparse anche attraverso i social, insieme a proposte per ricordarlo in futuro.

