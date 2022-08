Tre serate live per dare vita al centro, musica e spettacolo con il “Musicalbar”

Tre serate per altrettanti eventi che vedranno esibirsi le band locali di livello, capaci di coinvolgere il pubblico del centro storico di Thiene. Musica e spettacolo per allietare le calde serate estive in un clima di magia a suon di musica. Giovedì 11 e 25 agosto i primi due appuntamenti, mentre la data che chiude il trittico si svolgerà giovedì 8 settembre. I tre concerti live si svolgeranno nei luoghi simbolo della città, nelle piazze Ferrarin e Chilesotti e in corso Garibaldi. La manifestazione fortemente voluta dall’amministrazione comunale è stata denominata Musicalbar.

Le tre band pop rock, suoneranno con inizio alle ore 21 e fino alle 23 circa daranno vita agli strumenti per far divertire il pubblico presente, l’evento ha come obbiettivo, oltre che proporre buona musica e dare spazio ai gruppi musicali locali, quello di rivitalizzare il centro cittadino avvicinando giovani e famiglie ai luoghi più noti della città.

«Mi sono personalmente attivato per proporre in queste settimane estive tre eventi musicali per tutti, così da animare il centro in modo accattivante e semplice – spiega il Sindaco, Giampi Michelusi -. La risposta è stata immediata sia da Confcommercio che dai pubblici esercizi del centro storico e, a tempo di record, siamo riusciti a presentare questa “prima”, in una collaborazione che crediamo importante rafforzare».

È nato, così, Musicalbar, un calendario di tre appuntamenti con band locali: l’11 agosto la serata pop rock è con i Rêves in piazza Ferrarin, il 25 agosto con i Dynamite Kids, rock’n roll ’50 show band in piazza Chilesotti e, a conclusione, l’8 settembre il T’nc Trio con la proposta di grandi successi internazionali nel tratto di Corso Garibaldi limitrofo all’incrocio con via Trento.

«Ringrazio Confcommercio e, in particolare, l’organizzatore Achille Vaccari e i pubblici esercizi partners – conclude il Sindaco –. Sono certo che la proposta sarà ben accolta e risulterà gradita, rendendo piacevole la passeggiata serale a Thiene di quanti in questo periodo estivo sono a casa». Musicalbar è un evento sostenuto dai pubblici esercizi Papillon Casetta Rossa Wine House, Trésor Cafè Food and Music, Buzzolan, Cosmopolitan Cocktail Bar, Caffè Carducci, Th 7910 Da Andrei, Botanico 87 e Osteria dal Conte.