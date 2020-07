Tumore al seno, un successo la clinica mobile per lo screening gratuito: fatti 40 esami in un giorno

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato un successo ieri a Thiene l’iniziativa di WelfareCare, la clinica mobile, che per tutto il giorno in piazza Ferrarin ha effettuato – nel pieno rispetto delle norme anti-Covid – uno screening per il tumore al seno.

Sono state 40 (20 la mattina e 20 il pomeriggio) le donne che hanno avuto accesso alla clinica mobile: quelle tra i 35 ed i 39 anni hanno potuto effettuare gratuitamente un’ecografia, mentre su quelle dai 40 ai 49 sono state eseguite sia la mammografia che l’ecografia, sempre gratuitamente.

Il progetto, voluto dal Comune di Thiene, rientra nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione al tumore al seno, è stato coordinato e gestito a livello operativo dalla società WelfareCare ed è stato possibile grazie al sostegno economico di alcune aziende del territorio. L’obiettivo era diffondere e rendere accessibile a tutti l’esame diagnostico senza costi a carico delle famiglie.

1 di 4

“Siamo molto soddisfatti di come è andata e molte donne si sono complimentate per l’iniziativa” spiega Anna Maria Savio, assessore alle pari opportunità e ai servizi alla persona. “Il Comune di Thiene – aggiunge – ha iniziato già nel 2017 un percorso di sensibilizzazione in tema di tumore al seno, promuovendo iniziative mirate alla prevenzione e all’informazione: serate divulgative insieme all’Ulss 7 Pedemontana, eventi culturali per raccolte fondi e ora questa proposta formulata da WelfareCare, che ha aggiunto un altro prezioso tassello al mosaico di quanto già realizzato e si pone nel segno della continuità”.

La diagnosi precoce è importante e concorre a conseguire un’elevata percentuale di guaribilità che supera ormai il 90%.