Turismo locale, eletti i vertici del nuovo consorzio di promozione “Pedemontana Veneta e Colli”

Nuovo slancio, ma nel segno della continuità, per il turismo territoriale che fa riferimento al consorzio regionale “Pedemontana Veneta e Colli“, con sede a Thiene. L’associazione tra comuni e altre entità locali che si occupa di promozione ha rinnovato nei giorni scorsi gli incarichi elettivi, confermando il vicesindaco di Isola Vicentina – Nicolas Cazzola – alla presidenza, con il supporto di Simone Gasparotto come vice (membro della giunta di Montecchio Precalcino) e di Martina Polelli (per Velo d’Astico, esperta in materia autrice di un blog molto seguito) alla segreteria. I 30 comuni afferenti alla Pedemontana Vicentina così si riversano nella nuova entità associata, con il fine comune e condiviso di incentivare il turismo locale e diffonderne qualità, bellezze paesaggistiche, prodotti e cultura.

Eletto all’unanimità Cazzola, forte della sua esperienza quinquennale come assessore al turismo ad Isola. Al suo fianco confermato nel ruolo di “braccio destro” Gasparotto, anche lui vicesindaco nell’ente locale, chiamati a guidare il consorzio della Pedemontana Vicentina che confluisce in quella che formalmente costituisce una Ogd predisposta dalla Regione Veneto, vale a dire “organizzazione di gestione delle destinazioni” che, in parole semplici, riunisce soggetti pubblici e privati in un organismo coordinato chiamato ad offrire promozione, accoglienza, e punto informativo per il turismo locale.

La “Pedemontana Veneta e Colli” rappresenta una delle 16 realtà riconosciute dalla Regione Veneto, e raggruppa un nutrito numero di comuni del Vicentino. In sede di assemblea, dopo i saluti dei rappresentanti dei due comuni principali (Thiene e Lonigo), il direttivo ha provveduto ad approvare il bilancio preventivo che contiene le linee guida per il prossimo anno e le principali azioni per la crescita. “L’obiettivo principale – così Cazzola neo presidente – consiste nell’incrementare il numero dei turisti della nuova destinazione con azioni mirate a sostegno della promozione dell’area nei mercati nazionali ed internazionali. Il trend positivo di crescita sia negli arrivi che nelle presenze deve essere mantenuto con un’offerta qualificata nei settori del turismo culturale del turismo enogastronomico con i numerosissimi prodotti e piatti tipici conosciuti ed invidiati ovunque, del turismo d’affari e del cicloturismo, visto il numero e la varietà della rete di itinerari per tutti i gusti”.

Un ruolo cruciale in questo senso viene assegnato al personale degli uffici Iat di Thiene, Lonigo e Tonezza del Cimone, assieme agli info point della Provincia. Pianura, colli, vallate e montagne a portata di mano e nel dettaglio borghi, ville venete, castelli, archeologia industriale, antiche pievi e chiesette, Grande Guerra, paesaggio rurale, percorsi letterari e religiosi etc costituiscono valori preziosi e precipui della Pedemontana “allargata”, da valorizzare. “Il lavoro da fare è tantissimo – conclude l’amministratore e vertice del consorzio – ma contiamo di farlo assieme agli operatori economici ai quali proporremo diverse attività promozionali, soprattutto con le nuove opportunità che derivano dal turismo digitale e dal sistema regionale Dms, sia per la rete degli eventi e manifestazioni che per le prenotazioni e le esperienze di viaggio. Non dobbiamo dimenticare infatti che la ricchezza artistica di quest’area ha radici antiche e nasce dalla laboriosità della nostra gente, che ancora oggi sa creare nuove aziende e sviluppare nuovi prodotti che vengono venduti in tutto il mondo”.