Tutto pronto per il weekend di Carnevale a Thiene, stasera la sfilata in notturna

Fine settimana dedicato al Carnevale nella città di Thiene. Si comincia stasera, venerdì 21 febbraio, con la sfilata in notturna con 11 carri presenti, per poi proseguire domenica 23 con la classica sfilata pomeridiana.

Carnevale che anche quest’anno viene organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’Assessorato all’Animazione del Centro Storico e il locale mandamento di Confcommercio.

“Anche quest’anno torna la magia del Carnevale in un evento ancora più coinvolgente – ha detto Alberto Samperi, Assessore all’Animazione del Centro Storico – Ringrazio la Pro Thiene, i volontari e quanti con la loro partecipazione hanno reso possibile i vari appuntamenti in calendario. Persone che con il loro impegno e la loro disponibilità rendono possibile che un appuntamento tradizionale qual è il Carnevale di Thiene possa crescere di anno in anno in qualità e capacità di richiamo sul territorio. Il mio augurio, per tutti quanti verranno a Thiene, è di vivere questi emozionanti momenti in allegria e divertimento”.

Dopo il grande successo del 2019 si è deciso di ripetere la sfilata notturna che apre la kermesse venerdì 21 febbraio alle 20. Ben sedici carri, cinque in più rispetto al 2019, sfileranno accompagnati da gruppi mascherati, partendo da piazza Scalcerle per farsi ammirare e per divertire il pubblico che verrà a Thiene. Oltre ai carri thienesi dei gruppi Scuola Materna “Saugo”, Conca, Patronato San Gaetano, I disperati di Thiene e Giovani di Thiene, venerdi sera sfileranno i carri provenienti da Schio, SS Trinnità, Poleo, Sovizzo, Schiavon assieme alle majorettes di Fara Vicentino, Rosà, Carmignano, Trissino, Brendola, Sovizzo, Montecchio e Castelgomberto. La serata si concluderà con intrattenimenti e balli in piazza Chilesotti.

Domenica 23 febbraio 2020 l’appuntamento è, invece, quello classico con la sfilata pomeridiana, con inizio alle ore 14.30 e partenza da Piazzale Divisione Acqui lungo Corso Garibaldi. Undici carri, una presenza dunque più numerosa rispetto all’anno scorso, emozioneranno il pubblico che potrà applaudire ed ammirare lo spettacolo offerto dalla creatività dei carristi di Thiene, Schiavon, accompagnati sempre dalle majorettes di Fara, Montecchio Maggiore, Sarcedo, Altavilla con ben 2 carri e Caldogno. Parteciperanno anche le pluripremiate majorette di Povolaro “Palladio Dance” che a fine sfilata intratterranno il pubblico con le loro coreografie artistiche in piazza Chilesotti

Novità dell’edizione 2020 è l’iniziativa voluta per portare gioia ed allegria a quanti vivono in situazioni di fragilità: lunedì 24 febbraio 2020 alle 15.00 la Pro Loco, infatti, animerà il Carnevale per gli ospiti dell’OIC con un duo di cantanti professionisti che si esibiranno in repertorio del folklore e della tradizione veneta.

Infine martedì 25 febbraio alle 14.30 ci sarà in Centro Storico il Carnevale dei Bambini con il “Carnival Fantasy Show” con tre artisti che intratterranno il pubblico più piccolo con numeri comici, danze di gruppo e figure costruite con palloncini.

In caso di maltempo, le manifestazioni all’aperto saranno annullate.