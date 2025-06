Il “Cinemapanda” debutta in salita, sulle contrade. Venerdì la “prima” (visione)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una Panda 4X4 può arrivare ovunque, lo sanno tutti. Tanto nelle contrade di montagna, quanto a far breccia cuori della gente che non dimentica il fascino dell’utilitaria più famosa del secolo scorso al pari forse della 500 anche se prodotte in decenni diversi. Protagoniste ciascuna della loro epoca. Una delle più “famose” e celebrate sui social media, tra l’altro, appartiene a un vicentino assai noto, Roberto Baggio.

Figuriamoci allora se qualcuno è riuscito a inventarsi un “Cinemapanda“, un’idea tutta da scoprire che farà il suo esordio venerdì sera a a Valdagno, in contrada Rossati di Sotto, a Novale. E sarà solo la prima tappa di un’estate di scorribande corti, broli, piazze e perfino campi agricoli in cui una tra le auto Fiat più amate e vendute al mondo farà capolino trasformandosi in cinema all’aperto.

Lo schermo montato dalla Panda 4X4, per quanto originale e acchiappa curiosità, venerdì s’inserisce in un evento ampio che comprende anche una passeggiata nella natura, la visita guidata alla Casa Museo, e un rinfresco con titpici prodotti della zona, nell’ambito della rassegna “Visioni di contrada”. Insomma, un ritrovo in compagnia che precederà la proiezione di “Mename Xò“, un bel videodocumentario dedicato a Rolando Rossato e alla sua collezione di oggetti “salvati” dalla modernità e conservati nella contrada che fa da cornice all’iniziativa aperta al pubblico valdagnese e non.

Organizzazione a più mani e teste, curata da “La Scuola del Filò”, Progetto Giovani con il progetto “Impatto Zero”, la “Casa Museo Ciribini”, con supporto ProValdagno e patrocinio del Comune locale. La serata si aprirà alle 19.30, con conclusione prevista entro le 22.30, dopo la visione del filmato e un momento di libero scambio di riflessioni tra i presenti.

Il programma completo della serata

19:30 Ritrovo in corte

19:45 Camminata tra i luoghi della contrada con Lucio Rossato

20:30 Visita Casa Museo con Rolando Rossato

21:30 Rinfresco

22:00 Proiezione di Mename Xo

22:30 Brindisi e ringraziamenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Baggio (@robybaggio_official)

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.