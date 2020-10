Ubriaco tampona con l’auto una famigliola con due bimbi piccoli a bordo: ferita una donna

Violento tamponamento intorno alla mezzanotte della notte scorsa a Thiene fra due auto in via Colleoni.

Un 39enne marocchino residente a Thiene – le cui iniziali sono L.M.Y. – verso la mezzanotte stava tornando verso casa con la sua auto Audi Q5, assieme alla moglie M.B. ed ai due figli di quattro e un anno. In via Colleoni, all’altezza di via Mons. Pertile, si è fermato con l’intento di svoltare a sinistra ma la sua auto è stata violentemente tamponata da una Volkswagen Passat, condotta da un 30enne di origini bosniache pure residente a Thiene, le cui iniziali sono N.I.: come appurato dagli agenti della polizia locale, avrebbe perso il controllo dell’auto anche a causa del suo stato di ebbrezza, verificato poi grazie all’etilometro).

Sul posto è giunta un’ambulanza del Suem 118, proveniente dall’ospedale di Santorso, perché la moglie del conducente dell’Audi lamentava capogiri, vertigini ed un forte dolore al petto: è stata portata in ospedale per accertamenti. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino.