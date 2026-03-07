Una mimosa gigante per dire grazie al personale femminile

Un gigantesco ramo di mimosa e tanti rametti per dire grazie alle 113 donne che lavorano nel Comune di Thiene.

E’ il modo simbolico di festeggiare la festa della donna, ma soprattutto di sottolineare l’importanza della collaborazione tra amministrazione comunale e personale che lavora nei vari uffici.

Grazie a ciascuna di loro per l’impegno, la professionalità e la passione che mettono ogni giorno al servizio della nostra comunità”, ha sottolineato il sindaco Giampi Michelusi, emozionato e grato per la partecipazione alla festa organizzata in sala consiliare.

