Camion fuori controllo sulla SP350: due autogru lo recuperano dal fossato. Video

Tanta paura, ma conseguenze fortunatamente meno pesanti di quanto inizialmente ipotizzato. Una fuoriuscita autonoma di strada ha comunque causato non pochi disagi alla viabilità lungo la SP350 in direzione Trento, poco dopo l’abitato di Forni nel comune di Valdastico. Nella tarda mattinata di oggi infatti, martedì 26 agosto, un mezzo pesante ha perso il controllo finendo nel fossato laterale dopo aver abbattuto diversi metri di guardrail.

L’autocarro, assieme al suo carico, ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli. Le cause del sinistro restano al momento ignote, e non sono stati segnalati feriti a parte il comprensibile spavento del conducente comunque illeso. Sul posto sono intervenuti i tecnici della viabilità provinciale per la messa in sicurezza della strada e il ripristino delle barriere danneggiate. La SP350 è stata temporaneamente chiusa al traffico, con deviazione obbligatoria sulla SP84.

Il recupero del mezzo è stato effettuato attorno alle ore 17 grazie all’intervento di due autogru inviate da una ditta specializzata con sede ad Asolo, nel trevigiano. Le operazioni di sollevamento e traino si sono concluse in serata, permettendo la completa riapertura parziale dell’importante asse viario. Le autorità competenti stanno ora conducendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Non si esclude l’ipotesi di un guasto meccanico o di una distrazione alla guida. (video Daniele P.)