Il Consorzio premia il volontariato: Valdastico la miglior Pro Loco 2023

Tempo di feste e tempo anche di bilanci per il Consorzio delle Pro Loco Alto Astico e Posina che ha colto così l’occasione di un momento conviviale tra i vari rappresentanti dei comuni per premiare le persone che a vario titolo si sono distinte per particolare impegno e attaccamento al territorio durante tutto l’anno ormai giunto al termine.

Un territorio capace di eventi di grande attrazione, sempre più coordinati e spalmati sia durante il periodo estivo che quello invernale: iniziative rese possibili grazie alla straordinaria tenacia di decine di volontari che in ogni comune si attivano per mettere in piedi eventi che, altrimenti, non sarebbero realizzabili.

Da Arsiero che quest’estate è riuscito a celebrare il suo tradizionale agosto di festa con il concerto dei Nomadi, a Laghi che quest’anno riabbraccerà i mercatini natalizi tra i più suggestivi della provincia, al successo della recente Fiera di San Martino a Velo D’Astico passando per il ritorno a dieci anni dall’ultima edizione de “Il Ritorno dal bosco” a Valdastico.

E proprio a Valdastico – successo poi condiviso coi “fratelli” di Pedescala – è andato il riconoscimento come miglior Pro Loco di Consorzio anno 2023 per l’enorme sforzo messo in campo non soltanto nel pomeriggio della grande rievocazione storica con oltre 300 figuranti, ma anche per tutti gli eventi collaterali che hanno animato un intero fine settimana portando un afflusso di migliaia di visitatori anche da fuori regione.

Al termine della serata, le varie Pro Loco hanno a loro volta omaggiato il referente Gilles Cortiana per il lavoro svolto in questi anni di presidenza. Con il 2024 infatti, tutte le associazioni andranno a rinnovo e si chiude quindi un ciclo caratterizzato da un gruppo affiatato e capace di risultati inaspettati e preziosi: “Sono molto fiero del percorso fatto in questi anni – ha dichiarato Cortiana – nonostante le difficoltà inevitabili legate al periodo pandemico credo che abbiamo davvero messo in campo una potenzialità enorme. Grazie a grande coesione e sinergia, oltre che al lavoro di tanti volontari, siamo diventati una solida realtà: un patrimonio da coltivare ed accrescere per guardare con fiducia ed un pizzico di ambizione a nuovi obiettivi in tutti i comuni della valle”.

I premiati dei vari comuni

Arsiero: Fiorenzo Lorenzini

Velo D’Astico: Giovanni Grendene

Laghi: Elena Comparin

Posina: Annamaria Cornolò

Valdastico: Roberto Slaviero

Lastebasse: Alberto Carotta

Pedemonte: Beatrice Baldessari

Cogollo del Cengio: Daniele Zorzi

Pedescala: Marino Lorenzini