Calcio, Jovic salva Pioli: a Salerno il Milan fa 2 a 2. Vincono Lazio, Fiorentina e Genoa

Un gol di Jovic al 90esimo salva il Milan da quella che poteva essere una sconfitta davvero pesante. È quanto accaduto ieri sera (venerdì 22 dicembre) all’Arechi di Salerno in uno degli anticipi del 17esimo turno di serie A. Finisce in parità dunque tra Salernitana e Milan. Vince invece la Lazio ad Empoli. Tre punti anche al Genoa che sbanca il Mapei Stadium di Sassuolo e la Fiorentina che vola in zona Champions dopo l’1 a 0 di Monza.

Jovic salva il Milan. Qualcuno vedeva già Stefano Pioli con in mano le valigie quando Candreva aveva segnato il momentaneo 2 a 1 della Salernitana. E se a complicare le cose ci si mette anche Magnain – una mezza papera sul tiro dell’ex Inter – allora vuol dire che qualcosa gira veramente storto. I rossoneri partono comunque bene all’Arechi di Salerno e centrano il vantaggio grazie a una serie di tocchi che favoriscono Tomori, bravo a battere Costil da due passi. Milan avanti, dunque, ma poco più tardi un colpo di testa imperioso di Fazio ristabilisce la parità. Nella ripresa i padroni di casa passano in vantaggio, ma è Jovic a salvare il Milan su assist di Giroud. Finisce 2 a 2.

Lazio corsara ad Empoli, crisi Sassuolo e Fiorentina in Champions. Una Lazio incerottata passa invece ad Empoli con – apparente – facilità. Apparente perché senza Immobile – uscito al 21esimo per infortunio – e Luis Alberto costretto anche lui al cambio, è il portiere Provedel a tenere il risultato. L’estremo difensore blinda la porta su un tiro di Cambiaghi, il resto lo fanno Guendozi e Zaccagni autori delle reti della vittoria. Passa anche il Genoa che ribalta il gol di Pinamonti e vince a Sassuolo grazie a Gudmundsson ed Ekuban. Vittoria da Champions League invece per la Fiorentina che vince 1 a 0 a Monza. Di Beltran la rete viola, complice un clamoroso errore di Di Gregorio. Oggi il resto del programma, con Frosinone-Juventus ad aprire il sabato di partite.