Virus West Nile, ancora un decesso nel Lazio. Intensificata attività di sorveglianza sanitaria

Ottavo decesso nel Lazio a causa del virus West Nile. Un uomo di 80 anni morto stamattina nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L’anziano era residente ad Aprilia e aveva patologie concomitanti. Nei giorni scorsi erano state segnalate altre due vittime nel Lazio e una in Calabria: sale dunque a 17 il bilancio dei morti in tutta Italia da inizio anno a causa del West Nile.

Continuano a salire anche i contagi, soprattutto nel Lazio e in Campania. Il numero delle infezioni totali sono oltre 170 dall’inizio dell’anno: gli ultimi casi riguardano una donna di Trento, appena rientrata in città dopo una vacanza, e una 72enne residente in provincia di Biella, che aveva altre patologie concomitanti. Entrambe sono state ricoverate in ospedale e le loro condizioni, dicono i medici, sono stabili. La 72enne di Biella, spiegano dall’azienda sanitaria locale, “pur nel suo quadro generale di fragilità e di necessità di assistenza, sta lentamente migliorando rispetto all’arrivo in ospedale e risponde ai trattamenti antivirali e di supporto erogati”.