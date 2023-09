‘Buono come il suo pane’: il paese piange Maurizio ‘Tabaco’

C’è grande commozione per la scomparsa di Maurizio Toniolo, lo storico panettiere di Velo D’Astico scomparso all’età di 72anni dopo un ultimo scorcio di vita trascorso combattendo contro una malattia che lo aveva debilitato forse nel fisico, ma che non ne aveva scalfito lo spirito.

Un uomo raccontato come scherzoso e dinamico, sempre pronto al sorriso e alla battuta: sono in molti, soprattutto nella frazione di Seghe dove aveva il suo forno ereditato dalla madre Palmira, a ricordarlo ancora un po’ sporco di farina, in sella alla sua ape intento a distribuire il pane ancora caldo lasciandolo nei cesti appesi ai cancelli delle abitazioni. ‘Tabaco’ – così era soprannominato da quanti lo conoscevano – era molto apprezzato anche ad Arsiero soprattutto grazie alla sua passione per lo sport, tennis e calcio in modo particolare, con una significativa militanza nella squadra valligiana che tanto seguito aveva ottenuto proprio in virtù delle prestazioni di giocatori come lui, capaci di trascinare domenica dopo domenica molte decine di persone al campo sportivo. Significativo, in tempi non recenti, il suo interessamento e la sua dedizione verso il mondo del pallone femminile come allenatore.

“Qualcuno il pane non lo pagava sempre – confidano gli amici descrivendone ancora una rara generosità- ma ‘Tabaco’ tirava dritto sostenendo che probabilmente non avevano la possibilità di farlo e che a lui andava bene così”.

Maurizio ‘Tabaco’ lascia la moglie Carla e l’amata figlia Alessia, oltre che i tre nipoti: per i tanti che vorranno rendergli l’ultimo saluto, il momento del commiato è fissato per domani, giovedì 14 settembre alle 10 nella Chiesa di Sant’Antonio a Seghe di Velo D’Astico. Su indicazione dei familiari, eventuali offerte saranno devolute in favore della Casa di Riposo “A. Rossi” di Arsiero.