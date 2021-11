Dà in escandescenze e ferma il pullman Svt: nuova denuncia per un ventenne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Torna a far parlare di sé il ventenne di Velo d’Astico già al centro delle cronache per aver dato in escandescenze sui mezzi pubblici Svt. Il ragazzo, classe 2001, è stato nuovamente denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Schio per interruzione di pubblico servizio.

I fatti risalgono al pomeriggio di martedì 9 novembre. S.M.A. (queste le sue iniziali), giovanissimo ma già con precedenti di polizia e con una evidente situazione personale problematica, aveva appena litigato per futili motivi con un coetaneo e in preda – secondo una nota dei carabinieri – a un forte stato di agitazione proprio per questo, ha bloccato l’autobus di linea Svt che si sta muovendo per partire dalla fermata di Velo d’Astico.

Sul posto è intervenuta per questo una pattuglia dei carabinieri del radiomobile scledense che, dopo essere riusciti a ricondurre il giovane a più miti consigli, ha provveduto a segnalarlo alla Procura di Vicenza. Nel frattempo il pullman del servizio pubblico ha potuto riprendere la corsa.