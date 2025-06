Villa Fabris ospita, Alda Plus promuove: il fulcro è la democrazia locale proiettata all’Europa

Godrà anche di un finanziamento della Regione Veneto, oltre che del clima frizzante di fine estate, la seconda edizione dell’importante progetto fresco di denominazione rinnovata in “Alda International School”. In programma in questa nuova versione 2025 dal 3 al 5 settembre, e ospitato ancora una volta nei suggestivi e accoglienti locali di Villa Fabris a Thiene.

Una Thiene che diventa centro di formazione europea in quei giorni, ospitando e dando linfa a un programma formativo internazionale che riunirà studenti, decisori politici, ricercatori, esperti e attivisti da tutto il continente per discutere il futuro della democrazia locale, in un contesto segnato da sfide globali e trasformazioni digitali.

Si “respirerà Europa” insomma a Thiene ai primi di settembre, mantenendo forti le radici locali che si sono piantate un anno prima con la “Summer School 2024”, promossa sempre da Alda – Associazione Europea per la Democrazia Locale – che oggi rilancia l’iniziativa in una forma più ambiziosa, arricchita da nuovi percorsi tematici, metodologie innovative e una forte rete di partenariati europei. Con il titolo “Resilient Communities: Strengthening Local Democracy in Times of Change”, il programma formativo 2025 offrirà tre giorni intensivi di formazione, confronto e co-progettazione, coinvolgendo esperti, amministratori pubblici, ricercatori, attivisti e professionisti da tutta Europa.

Il contributo da 40 mila euro sotto forma di finanziamento da parte della Regione funge da parametro indicativo della crescita della proposta e del progetto che porterà in Altovicentino cittadini europei di diverse nazioni. La Scuola gode inoltre del patrocinio della Città di Thiene, della Provincia di Vicenza e del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea. Questi riconoscimenti istituzionali vanno a conferma del valore strategico della Scuola come spazio di formazione, innovazione e dialogo tra livelli di governance locali ed europei.

Parallelamente, Alda sta attivando una rete di soggetti e stakeholder locali – istituzioni,

associazioni, enti formativi e realtà del terzo settore – per garantire che la Scuola sia non solo un evento formativo di alto livello, ma anche un’occasione di partecipazione concreta del territorio. L’obiettivo è costruire una comunità locale ed europea che cresca insieme alla

Scuola, contribuendo a farla diventare un punto di riferimento internazionale sui temi della

democrazia locale, della transizione digitale e della governance partecipativa.

Attraverso sessioni teoriche, laboratori partecipativi, esercizi di simulazione e casi studio,

durante le prime due giornate, i partecipanti affronteranno temi cruciali come:

● Populismo, polarizzazione e fiducia istituzionale

● Strumenti digitali per la partecipazione civica

● Sviluppo territoriale sostenibile e governance multilivello

Il terzo giorno della Scuola invece sarà dedicato al confronto tra strategie locali e dinamiche

geopolitiche, con un’attenzione particolare al contesto dell’allargamento dell’Unione

Europea e al ruolo che i territori possono giocare nella costruzione di una democrazia più

inclusiva e resiliente.L’intero percorso formativo sarà supervisionato da un prestigioso Comitato Scientifico, garanzia di qualità, rigore metodologico e visione internazionale. A presiederlo è Marco Boaria, Ceo di ALDA+ e figura di riferimento nella progettazione europea e nella promozione della democrazia locale. Al suo fianco, un gruppo eterogeneo di esperti, accademici e professionisti di primo piano:

● Béatrice Taulègne, Direttrice dei Lavori Legislativi presso il Comitato Europeo delle

Regioni e membro del Comitato Direttivo di ESPAS, Belgio

● Paolo Graziano, Professore e ricercatore di Scienza Politica presso l’Università di

Padova, Italia

● Cana Tülüş Türk, Professoressa e ricercatrice di Scienza Politica presso la Kadir Has

University di Istanbul, Turchia

● Valbona Karakaçi, Professoressa e ricercatrice presso l’Università di Shkodra, Albania

ed esperta in governance locale e sviluppo comunitario

● Denys Tkachov, attivista e formatore per la democrazia partecipativa, Ucraina

Tra gli speaker già confermati – e con altri nomi di rilievo ancora in arrivo – figurano:

● Fabio Fraticelli, Amministratore Delegato di SocialTechno Impresa Sociale S.r.l. /

TechSoup Italia

● Dino Piovan, Professore e filologo classico

● Bernd Steimann, PhD, Coordinatore delle Politiche di Sviluppo presso HELVETAS

Swiss Intercooperation, Svizzera

● Samet Keskin (Direttore del Centro Dati e Tecnologie presso l'Unione dei Comuni di

Marmara (MMU) e Marmara Urban Forum (MARUF), Turchia

La Scuola prevede un massimo di 40 posti disponibili. Inoltre, sono state predisposte due

borse di studio, rivolte a partecipanti motivati e meritevoli. Le istruzioni per fare domanda

saranno inviate via email a chi manifesterà interesse attraverso il modulo di candidatura.

I candidati selezionati avranno l’opportunità di partecipare a un’esperienza formativa unica,

caratterizzata da un approccio realmente multi-stakeholder, una didattica esperienziale e

interattiva, una rete internazionale di esperti e professionisti e una sede d’eccezione come

Villa Fabris, autentico bene comune del territorio vicentino.

“Sono particolarmente soddisfatta di annunciare la seconda edizione dell’AldaInternational

School, che si terrà a Villa Fabris dal 3 al 5 settembre. Si tratta di un’occasione preziosa di

confronto internazionale e di crescita condivisa” – spiega l’assessora del Comune di Thiene,

Dott.ssa Marina Maino – In un contesto globale complesso e in continuo cambiamento, è

fondamentale creare spazi in cui cittadini, amministratori e ricercatori possano dialogare e

contribuire insieme al futuro dell’Europa.”

Marco Boaria, Presidente del Comitato Scientifico e CEO di ALDA+, afferma – “L’ALDA

International School non è solo un momento formativo, ma un progetto che vuole alimentare uno spazio generativo di idee, visioni e alleanze per il futuro della democrazia, che sia punto di riferimento per la comunità tutto l’anno. Creare connessioni tra territori, competenze e generazioni è il primo passo per costruire istituzioni più inclusive, resilienti e pronte alle sfide del nostro tempo.”

“Questa Scuola si distingue per l’approccio innovativo e partecipativo: non solo formazione di alto livello, ma una vera comunità di pratica capace di generare impatto, collegando il territorio locale alle istituzioni europee” – continua la Maino – La considero un laboratorio civico internazionale, che valorizza la pluralità dei punti di vista e rafforza l’identità europea.” “Un sentito ringraziamento ai partner e alla Regione Veneto per il sostegno convinto a un progetto così lungimirante. Invito cittadine e cittadini a partecipare: sarà un’opportunità unica di formazione e coinvolgimento.”

Cartolina promozionale INT. SCHOOL

Modalità di iscrizione e costi

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 giugno 2025. Tutte le informazioni e il modulo di

registrazione sono disponibili sul sito https://www.aldaplus.it/en/alda-2025-international-school/. La partecipazione prevede un contributo di €300 (IVA inclusa), che copre attività formative, materiali e supporto logistico. I costi di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. È inoltre previsto uno sconto del 10% per i membri ALDA.

Contatti stampa: Alessia Masin – Comunicazione ALDA – alessia.masin@alda-europe.eu

+39 3456068884 – www.alda-europe.eu