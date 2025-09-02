La prima domenica di settembre dedicata a conoscere gli sport thienesi. Presenti 34 club

Prima il benvenuto, o anzi, il bentornato della città ai thienesi e a chi frequenta la città con la Festa del Buon Rientro di venerdì sera, e poi un nuovo momento d’incontro domenica dedicato invece agli sportivi e alle associazioni sportive del territorio.

Prima domenica di settembre dedicata come da tradizione alla Festa dello Sport a Thiene, con un intero pomeriggio (dalle 15.30 alle 19.00) di festa dedicato alle sane pratiche sportive, agonistiche e non, con interessanti proposte per tutte le età. Tutto ormai pronto nel centro storico e nel parco di Villa Fabris per ospitare visitatori e gli stand e campi di gioco delle 34 associazioni aderenti.

Si tratta dell’edizione n°12 a Thiene, di un’iniziativa pensata per offrire un’ampia vetrina a delle specialità individuali e di squadra e anche del mondo del fitness. Disponibili istruttori e maestri, così come il materiale informativo nei gazebi allestiti lungo Corso Garibaldi, le Piazze Ferrarin e Chilesotti e all’interno del parco di Villa Fabris. “La Festa dello Sport è un’occasione unica per celebrare il valore dello sport e la sua capacità di unire e coinvolgere persone di ogni età. È la dimostrazione concreta dell’impegno delle nostre associazioni che, con passione e dedizione, offrono un’ampia gamma di attività, promuovendo uno stile di vita sano e attivo. Invito tutti i cittadini e le famiglie con i propri figli – sono parole dell’assessora Marina Maino – a partecipare a questa giornata di festa per scoprire le discipline sportive, conoscere da vicino le realtà del nostro territorio e trovare quella giusta per la prossima stagione”.

Le attività promozionali e dimostrative saranno molteplici e variegate. Ecco la lista completa: il Volley con Fulgor, Robur e Pallavolo Santo, il Basket con Fulgor e Giocosport Academy, il Calcio a 5 con il Futsal Thiene, Calcio con Fulgor e la pallamano San Vito; saranno presenti l’Hockey Thiene, il Tennis Thiene e il Rugby Thiene, tutti con stand informativi e campetti di prova, sia in centro che al parco di Villa Fabris. Gli sport acquatici saranno presentati dalla Forus Italia. Presente la Ginnastica Dinamica Militare, la Boxe di Dynami e gli sport di combattimento del Fight Club Thiene. Le Arti marziali: Tai Chi, Qi Gong, Yoga Taoista con Kun Lun; Judo, Aikido e difesa personale con il Judo club Robur, Karate Altovicentino per bambini, ragazzi e adulti e Xieu Lam Tu con il Kung Fu. Presente anche la pedana della Scherma Malo presso le mura del Castello, mentre al parco ci saranno Scherma e armi giapponesi a cura di Kiumizu Kan ASD. Non mancherà il ritmo con Jazzercise, Twister Dance Academy e Smove, e la ginnastica artistica sarà rappresentata dalla Saltimbanco Academy. Tra gli stands la grazia dei movimenti con Studio Danza Thiene e Galleria Spazio Danza. Davanti al Municipio ci sarà una linea di tiro elettronico a cura del Tiro a Segno Nazionale di Thiene, dove si potranno provare sport di tiro. Lo yoga sarà presente con la scuola Centro Shakti, il pilates con Anima Pilates. A Villa Fabris si troveranno le danze popolari presentate da Sole d’Oro APS, la Danza Acrobatica FlyFit Academy e una zona olistica a cura di Olistica Maya. In questa edizione, in piazza Chilesotti ci sarà il Parkour, rappresentato da Krap ASD. In Corso Garibaldi sarà presente il gazebo informativo del Progetto “Special Coach”: le famiglie potranno conoscere una nuova realtà, nata dalla sinergia fra allenatori di varie discipline, la ODV Autismo Veneto e l’Assessorato allo Sport di Thiene, che propone attività specifiche per ragazzi speciali. Presente infine Decathlon Thiene, con abbigliamento e attrezzature sportive.

Sul palco di villa Fabris, per tutta la durata della festa, si susseguiranno esibizioni delle varie associazioni, per concludersi poi, intorno alle 18.30 con una sessione di Ecstatic Dance, danza olistica “Dance the medicine” con Dj aperta a tutti, direttamente dall’ America e presentata da Olistica Maya. La Croce Rossa di Thiene, i volontari di Protezione civile e l’Associazione Falchi saranno di supporto alla manifestazione.

