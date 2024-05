Argini nuovi a tempo record: lungo il Timonchio la “vicentinità” che non si arrende

Nel Veneto che non demorde neanche di fronte a calamità come quelle che soprattutto il vicentino sta vivendo nelle ultime 36 ore con un maltempo record, non stupisce il livello di operatività col quale a Villaverla, lungo il Timonchio, si stia operando per tamponare gli argini franati nella notte dopo che la violenza dell’acqua ha strappato alla terra decine di metri cubi proprio a ridosso di alcune abitazioni. Uno scatto d’orgoglio e un esempio di buone amministrazioni locali di cui il vicentino ha già dato ampie dimostrazioni specie nelle calamità che purtroppo non son mancate.

Un lavoro di squadra che proseguirà almeno fine alle 23 grazie ad una torre faro e che prevede, dopo la rimozione delle porzioni a rischio, la messa in sicurezza con materiale stabilizzante e massi di contenimento: “La Protezione Civile – spiega il Sindaco Enrico De Peron che dalla scorsa notte non ha tregua tra le varie emergenze che hanno coinvolto l’intero paese – monitorerà tutto il tempo necessario. Non potevamo lasciare al caso la situazione anche alla luce delle precipitazioni purtroppo ancora previste nelle prossime ore, che cadono purtroppo in un terreno già saturo e provato. Si tratta di una soluzione da perfezionare coi crismi del caso, ma l’importante era intervenire intanto già in modo consistente e sicuro specie per i nostri concittadini. Ringrazio quanti si sono messi in moto con celerità ed efficienza: ditte private, tecnici del comune e volontari”.

