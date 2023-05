Associazioni e scuole per pulire il paese: successo per la Giornata Ecologica

Amare il proprio territorio significa anzitutto prendersene cura e rispettarlo. Lo sanno bene i villaverlesi, visto il grande successo per la Giornata Ecologica voluta dall’Amministrazione Comunale di Villaverla in collaborazione con la locale Protezione Civile e Alto Vicentino Ambiente. Più di una settantina i partecipanti che si presentati puntuali all’appuntamento in piazza alle 9.30: dagli iscritti Fidas, alle immancabili Penne Nere del Gruppo Alpini passando per i cacciatori e fino agli studenti delle scuole del paese.

Un lavoro corale non nuovo a Villaverla dove le associazioni e i volontari intervenuti si sono suddivisi il territorio per passarlo al setaccio, raccogliendo oltre 200 chili di rifiuti: “La cosa che più mi ha fatto piacere – ha commentato non senza soddisfazione il Sindaco Enrico De Peron che ha accolto i bravi paladini dell’ecologia assieme ad alcuni consiglieri – é che non abbiamo trovato rifiuti particolari, se non una radio. Per la maggior parte cartacce, mozziconi di sigarette e bottiglie di plastica: segno questo che il messaggio lanciato anche attraverso queste iniziative di sensibilizzazione e di cultura dell’ambiente, sta portando i suoi frutti”.