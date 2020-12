Boxe, Rigoldi all’attacco… per la difesa del titolo europeo. Domani sul ring il campione vicentino

Luca Rigoldi mostra la cresta di campione europeo dei Supergallo per la terza volta. A distanza di 15 mesi dall’ultimo incontro ufficiale, il pugile vicentino di Villaverla – che vive a Thiene da un paio d’anni – tornerà domani sul ring per un combattimento che attendeva da tempo. Precisamente dal mese di marzo scorso, quando la data del 27 era contrassegnata da un circoletto rosso e dal nome di Yamal Gafai, boxeur britannico sfidante designato di Rigoldi che mette in palio la cintura continentale Ebu.

Il ciclone coronavirus costrinse gli organizzatori ad annullare l’evento, “recuperato” quindi a metà dicembre grazie alla ferrea volontà di tutte le parti in causa di tornare a offrire boxe-spettacolo di alto livello, garantendo il massimo della sicurezza in ossequio ai protocolli sanitari. Il match sarà trasmesso giovedì in diretta su Dazn – collegamento dalle 19.30 per la riunione pugilistica, dalle 21 iniziano i combattimenti salvo variazioni di palinsesto – dall’Allianz Cloud di Milano. Niente pubblico, ad assistere al duello solo gli addetti ai lavori, i rispettivi staff e le telecamere. Quattro gli incontri in calendario per la Milano Boxing Night, con la sfida Rigoldi-Yafai divenuta ora piatto forte della serata.

Lo doveva già essere, al pari del pugno a pugno tra un altro pugile veneto come Devis Boschiero, tra l’altro compagno di allenamenti del beniamino vicentino, e il venezuelano Samuel Gonzalez, ma dopo il colpo di scena di lunedì scorso sono cambiate le carte in tavola. A sfidare l’esperto chioggiotto di nascita per il titolo mondiale (vacante) Wbc non ci sarà come previsto l’italobelga Francesco Patera, risultato positivo al Covid-19 in uno dei controlli a tappeto a cui gli atleti si sottopongono nei giorni precedenti alla salita sul ring. Un “ko a tavolino” che, di fatto, costringe i duellanti a un nuovo rinvio. Declassato a incontro ufficiale senza titoli effettivi in palio, sulle 10 riprese, il nuovo main event vedrà ora proprio Luca come protagonista e assume ancora più valore il confronto che interessa da vicino i vicentini, da sempre molto vicini al proprio portacolori.

Per Luca Rigoldi, che vanta un record di 22 vittorie su 25 incontri da professionista (un pari e due sconfitte completano il ruolino) con 8 ko prima del limite, si tratta come noto della terza difesa della cintura europea conquistata in Provenza nel 2018. L’ultima nel settembre 2018 al PalaRomere di Schio, al palasport di zona Campagnola, portato in ovazione dai tifosi di casa dopo aver battuto l’ucraino Yegorov.