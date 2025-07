Fuga a due ruote sulla SP349: motociclisti spericolati provocano incidente e svaniscono nel traffico

Nel mattinata di oggi sabato 19 luglio, la tranquillità della SP349 è stata bruscamente interrotta da un incidente stradale che ha coinvolto una vettura e due motocicli. M.C., 27 anni, alla guida della sua Dacia, stava per svoltare in via Trevisan quando, dopo aver rallentato per far passare un motociclo in fase di sorpasso, è stato tamponato da un secondo motociclo proveniente da tergo.

Il conducente del motociclo, nonostante l’urto, ha proseguito la marcia senza fermarsi, così come il primo centauro che aveva completato il sorpasso poco prima. Nessuno dei due si è curato di prestare assistenza, abbandonando la scena e facendo perdere le proprie tracce.

Solo la prontezza della pattuglia di Pronto Intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene ha permesso di avviare immediatamente i rilievi e la regolazione del traffico. Parallelamente, gli agenti hanno svolto un dettagliato lavoro investigativo, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza urbana e dei varchi elettronici cittadini.

Attraverso queste analisi, è emerso che i motociclisti erano in viaggio assieme e si conoscevano. L’identificazione è avvenuta grazie alla comparazione dei dati visivi e alla ricostruzione della sequenza dei movimenti.

Entrambi i motociclisti saranno raggiunti da sanzioni amministrative per le manovre vietate e per aver abbandonato il luogo del sinistro, come previsto dal Codice della Strada. L’episodio pone ancora una volta l’accento sull’importanza del rispetto delle norme di circolazione e sull’efficacia dei sistemi di monitoraggio urbano.

