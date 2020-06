Garage distrutto dal fuoco, leggermente ustionato un anziano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un anziano è rimasto leggermente ustionato dalle fiamme divampate nel garage di casa a Villaverla.

L’incendio è scoppiato intorno alle 14,30 a Villaverla in via Bosco, nella frazione di Novoledo, in prossimità delle risorgive del Bacchiglione.

Ad andare a fuoco, per cause in corso di accertamento, il garage di una casa in disuso: l’anziano, proprietario dell’immobile, che si trovava in un annesso a pochi passi dall’abitazione principale, sentito il crepitio delle fiamme è corso per spegnerle, rimanendo ustionato leggermente alle braccia.

Quando è accorso, infatti, le fiamme erano già estese. I vigili del fuoco – arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte, un mezzo antincendio leggero e sette operatori – hanno spento le fiamme, evitando la propagazione del rogo all’abitazione soprastante. Nel rogo è andata distrutta una Fiat Panda e diverso materiale messo a deposito. La temperatura ha fatto saltare il laterizio dal soffitto.

L’anziano è stato medicato sul posto dal personale sanitario del Suem. Il garage e ile stanze al piano superiore sono state interdetti fino alla verifica della stabilità dell’edificio. Le cause dell’incendio sono probabilmente di natura elettrica e sono in ogni caso al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica del posto sono terminati dopo circa due ore.