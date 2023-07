Il temporale ‘isola’ il Comune: ‘Da 4 giorni senza linea telefonica e Telecom non interviene’

Maltempo quanto ci costi! Lo sa bene anche Enrico De Peron, Sindaco di Villaverla, che fortunatamente non ha registrato grossi danni nel suo comune nonostante i ripetuti passaggi temporaleschi, eccezion fatta per un fulmine che lunedì ha colpito proprio la sede municipale facendo saltare la linea internet e la connessione telefonica.

E se internet, dopo l’intervento dei tecnici , ha ripreso a funzionare, i telefoni rimangono isolati con gravi disagi per la cittadinanza: “Posso capire che in giro i danni siano stati molti – spiega amareggiato il primo cittadino in carica dal giugno 2022 – ma in quattro giorni, visti i ripetuti solleciti, le PEC inviate a Telecom e la necessità di dare funzionalità ad un ente pubblico – mi sarei aspettato un intervento: grazie alle segnalazioni fatte per le vie brevi anche alla Prefettura, ho avuto anche dei contatti diretti, ma nonostante le rassicurazioni ricevute nulla è cambiato. E domani è già venerdì”.

Un disservizio pesante, solo in parte colmato dalla comunicazione che parallelamente Sindaco e amministratori hanno cercato di veicolare tramite social e WhatsApp, avvisando la cittadinanza che, in caso di urgenze, si rechi con pazienza direttamente agli uffici comunali: “Chi chiama, trova apparentemente la linea libera – chiosa De Peron – ma al lato pratico i telefoni squillano a vuoto: molti che non sono legittimamente pratici con la tecnologia ed i social, non sanno di quanto accaduto e giustamente vedono solo un disservizio che viene quindi imputato a noi. In mancanza di soluzioni entro domani, mi vedrò costretto a valutare un’azione risarcitoria”.