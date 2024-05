L’anteprima del Trofeo Hoffmann 2024 è “on air”: le squadre, le novità e i premi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Punta a portare almeno 350 giovani in campo, tra ragazzi e ragazze – e questa è una novità assoluta – il Trofeo Hoffmann versione 2024, 12esima edizione di un appuntamento che per la prima volta anticipa e poi darà il benvenuto all’estate. A svelare in anteprima tutte le novità a meno di un mese dai primi duelli sportivi in programma dal 10 al 29 giugno sono Elena Frigo e Maurizio Lobba, “voce” e direttrice artistica della rassegna che mixa sport ed eventi di ogni tipo, e direttore del torneo.

Sono loro i due ospiti di BreakPoint, nello studio di Radio Eco Vicentino, offrendo un’ora di intrattenimento e delineando insieme tutte le novità e i punti di forza di un torneo estivo che, nell’edizione di una anno fa della “ripartenza”, ha registrato oltre 10 mila presenze nel corso delle serate di pallone. E anche di musica e di performance dal vivo di artisti acrobati, atleti e campioni di altre discipline, cantanti e vetrine di moda e altro ancora. Con cronaca in diretta delle partite in corso e tante curiosità e trattative e commenti dal mondo del calcio e del futsal vicentino e veneto.

Iscrizioni ormai agli sgoccioli ma ancora aperte, si prevedono 25 formazioni maschili e 5 al femminile per un primo girone unico tutto in rosa, come già annunciato, al pari della triplice proposta per i bambini, con i tornei Under 11,13 e 15 che apriranno le serata dei “big”. Con festa già pronta per la serata di apertura di lunedì 10 giugno, e tante aziende del territorio pronte a dare il loro supporto al comitato organizzatore guidato da Max Crivellaro, anima nel dietro le quinte del grande evento che aprirà l’estate nel cuore caldo di Villaverla, nella già mitica piazza delle Fornaci.

Conduzione delle serate di giugno affidate a Elena Frigo e Omar Dal Maso per la quinta edizione consecutiva, con il nostro redattore di Eco Vicentino in vesti di speaker sportivo per il racconto di quanto accade in ampo, con numerosi ospiti a rotazione invitati in piazza e la presenza garantita du Calciovicentino.it, il portale web del pallone più seguito dagli addetti ai lavori a fornire spunti e curiosità. Per il resto, ecco il podcast frizzante tutto da ascoltare!