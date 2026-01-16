Novoledo, al via il cantiere per il nuovo parcheggio: c’è anche un’area verde attrezzata

A Novoledo si apre una fase attesa da tempo: l’avvio dei lavori per il nuovo parcheggio a servizio del cimitero segna un passaggio concreto nel miglioramento della viabilità e dell’accoglienza in uno dei luoghi più sensibili della frazione. L’Amministrazione comunale di Villaverla ha ufficializzato l’aggiudicazione definitiva dell’opera, un intervento inserito da anni nel programma delle priorità e ora finalmente pronto a tradursi in realtà.

Il progetto interessa l’area comunale posta a nord del cimitero e prevede la realizzazione di 40 posti auto con stalli in grigliato di cemento inerbito, soluzione che garantisce permeabilità del suolo e un impatto visivo più armonico. Le zone di manovra saranno asfaltate, mentre l’intero comparto sarà dotato di un sistema avanzato di gestione delle acque meteoriche, con trincee drenanti e pozzi di infiltrazione progettati per rispondere alle prescrizioni idrauliche più recenti. Completano l’intervento un nuovo spazio verde attrezzato e il potenziamento dell’illuminazione pubblica, elementi che contribuiranno a rendere l’area più ordinata e sicura. L’opera, affidata alla ditta Consultecno Srl di Vicenza, comporta un investimento complessivo di 270mila 600 euro, di cui oltre 204mila euro destinati ai lavori veri e propri, comprensivi degli oneri per la sicurezza. L’iter progettuale ha richiesto aggiornamenti e verifiche per adeguarsi al nuovo Codice dei Contratti Pubblici e ai pareri tecnici di ULSS, Genio Civile e Consorzio di Bonifica, un percorso articolato che ha rallentato ma non fermato l’avanzamento dell’opera.

La necessità di un parcheggio adeguato era emersa con forza negli ultimi anni: l’area cimiteriale, priva di spazi di sosta regolamentati, generava disagi soprattutto nei momenti di maggiore affluenza. L’apertura del cantiere rappresenta quindi un miglioramento tangibile per la sicurezza stradale e la fruibilità del sito. Il sindaco di Villaverla, Enrico De Peron, sottolinea la soddisfazione dell’Amministrazione per l’avvio dei lavori: “È un’opera attesa e importante per la comunità. Con questo intervento garantiamo un accesso più sicuro e decoroso al cimitero di Novoledo, rispondendo a un’esigenza reale dei cittadini”. E con il cantiere ora operativo, la frazione guarda ai prossimi mesi con l’aspettativa di vedere completato un intervento che, pur nella sua semplicità, incide in modo concreto sulla qualità dei servizi e sul rispetto dei luoghi della memoria.

