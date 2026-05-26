Consiglio delle Autonomie Locali, Enrico De Peron confermato alla presidenza

Enrico De Peron è stato confermato alla guida del Cal Veneto (Consiglio delle Autonomie Locali). La sua rielezione al vertice dell’organismo regionale è stata accolta con entusiasmo dal presidente della Provincia di Vicenza, Andrea Nardin, che ha sottolineato come il voto premi la competenza dimostrata nel precedente mandato e mantenga una cabina di regia strategica per il territorio vicentino.

Enrico De Peron, sindaco di Villaverla, è entrato nel Cal nel 2022 su designazione

dell’Assemblea dei Sindaci vicentini in rappresentanza della Provincia. Eletto

per la prima volta presidente nell’ottobre 2024, è stato confermato alla riunione di ieri mattina, lunedì 25 maggio. “La conferma di Enrico De Peron alla presidenza del Cal è la naturale conseguenza dell’eccellente lavoro svolto – ha commentato Nardin -. Per noi è motivo di orgoglio che la guida del Cal rimanga a Vicenza”. “È il segno – continua – della qualità della governance che il nostro territorio sa esprimere a livello regionale. A Enrico vanno i miei complimenti più sinceri e l’augurio di un proficuo lavoro: la sua leadership è la garanzia migliore per continuare a far valere con forza la voce delle nostre comunità nei tavoli istituzionali”.

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