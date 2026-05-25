Cibo ancora perfettamente buono che rischierebbe di finire tra i rifiuti può diventare una risorsa preziosa per migliaia di persone in difficoltà. È questa la missione degli empori solidali che fanno capo all’associazione “Da Spreco a Risorsa Odv”, sostenuti da cooperativa sociale Verlata di Villaverla, realtà che nel Vicentino ha costruito negli anni una rete capace di unire solidarietà, sostenibilità ambientale ed economia circolare.

Prodotti alimentari vicini alla scadenza, confezioni con piccoli difetti estetici, frutta e verdura fuori dagli standard commerciali: ogni giorno tonnellate di alimenti vengono recuperate grazie alla collaborazione tra aziende, supermercati, produttori, volontari ed enti del territorio. Un sistema che permette di trasformare quello che sarebbe uno spreco in un aiuto concreto per famiglie e persone fragili.

A rendere possibile tutto questo è anche il sostegno del 5×1000. Attraverso questa scelta, infatti, si contribuisce direttamente alle attività di Cooperativa Verlata, che insieme all’associazione “Da Spreco a Risorsa” e a oltre duecento volontari coordina il recupero e la distribuzione degli alimenti dal magazzino di Villaverla.

Ascolta “Christian Sassaro, quando lo spreco diventa risorsa” su Spreaker.

I numeri e come funzionano gli empori solidali

I numeri raccontano l’impatto del progetto: più di 120 enti coinvolti, i due empori solidali di Schio e Thiene operativi in collaborazione con 17 Comuni vicentini e oltre 15 mila persone raggiunte dagli aiuti alimentari. Ogni anno, inoltre, oltre duemila tonnellate di cibo vengono recuperate e redistribuite, evitando sprechi e offrendo un sostegno concreto a chi ne ha bisogno.

Gli empori solidali funzionano come veri e propri supermercati. Le famiglie accedono attraverso una tessera a punti assegnata in base a un percorso di accompagnamento personalizzato e possono scegliere autonomamente i prodotti necessari. Un modello che punta non solo all’assistenza, ma anche alla dignità e all’autonomia delle persone.

Ma gli Empori sono molto più di un luogo dove fare la spesa. Al loro interno trovano spazio servizi di educazione alimentare, assistenza fiscale, centri di ascolto e sportelli anti-violenza. Un presidio sociale che diventa punto di riferimento per molte famiglie del territorio.

Accanto all’aspetto solidale c’è poi quello ambientale ed economico: recuperare prodotti ancora utilizzabili significa ridurre la quantità di rifiuti e limitare l’impatto ambientale, mentre aziende e supermercati possono contenere i costi di smaltimento e accedere a benefici fiscali.

Il 5×1000 alla cooperativa sociale Verlata

Per sostenere il progetto è possibile destinare il proprio 5×1000 a Cooperativa Verlata indicando nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 00887350247 e firmando nella casella “Sostegno al volontariato e organizzazioni non lucrative”. Un gesto semplice, che non comporta alcun costo per il contribuente, ma che può contribuire concretamente a rafforzare una rete di solidarietà capace di aiutare migliaia di persone nel Vicentino.