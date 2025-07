Rulli, pennelli e solidarietà: genitori e ragazzi ritinteggiano la scuola

A Villaverla l’estate si colora di partecipazione, grazie a un mosaico di iniziative sociali che la rendono un esempio virtuoso nel panorama vicentino. A fare ancora una volta da motore, è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico De Peron, che da tempo scommette sulla forza della comunità e sulla capacità di fare rete tra cittadini, scuola e istituzioni.

Uno degli interventi più significativi è stato quello che ha coinvolto la mensa della scuola primaria, tinteggiata dai genitori insieme ai loro figli grazie al progetto “Mi rendo utile: facciamo bella la Scuola!”. L’intervento non ha richiesto grandi investimenti, ma ha generato un impatto profondo: “Quando alunni, genitori, scuola e amministrazione fanno rete, riescono sempre a realizzare grandi lavori, in poco tempo e senza spese eccessive”, afferma con soddisfazione il sindaco. Ed in questo contesto, il volontariato si rivela non solo un mezzo per migliorare gli spazi comuni, ma anche un potente strumento educativo: “Teniamo molto alla continuità delle progettualità – continua De Peron – penso sia cosa buona che queste iniziative possano andare oltre i mandati amministrativi, grazie ad una grande sinergia che fa squadra e consolida i rapporti”. Non sono mancati i contributi preziosi da parte di figure chiave come il consigliere Ottorino Colombo, instancabile anche in pensione, l’assessore Sara Schizzarotto e la vice sindaca Cinzia Boscato.

Centrale il coinvolgimento delle nuove generazioni anche in altre attività promosse durante l’estate. L’amministrazione infatti, ha offerto gratuitamente due corsi dedicati a ragazzi delle scuole medie e superiori: uno di videomaking, con la realizzazione di alcuni video dedicati al paese, e uno di graffiti, culminato nella creazione di un murales sulla palestra della scuola primaria. I percorsi, realizzati in collaborazione con la Cooperativa Radicá, sono stati seguiti dal consigliere Cristian Tonello. Ed un ulteriore tassello si aggiunge con l’iniziativa organizzata a Villa Ghellini, che prevede un mercatino del baratto e la proiezione del film “La Banda di Don Chisciotte: Missione Mulini a Vento”, dove i bambini potranno scambiare giochi e libri, con popcorn gratis per tutti. Villaverla si conferma quindi un laboratorio di cittadinanza attiva dove il benessere collettivo nasce da gesti semplici, condivisione e visione. E se il futuro si costruisce partendo dalle esperienze, qui c’è già una base solida su cui edificare ancora molto.

