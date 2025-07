Ulss 7 Pedemontana, inaugurata al San Bassiano la targa in memoria di Simonetta Morselli

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un segno tangibile per onorare e mantenere vivo il ricordo della sua figura e del suo impegno per i pazienti e per la crescita dell’Oculistica del San Bassiano: la Direzione dell’Ulss 7 Pedemontana ha inaugurato ieri mattina, 21 luglio, con una breve ma toccante cerimonia, una targa in memoria di Simonetta Morselli, direttore dell’U.O.C. di Oculistica prematuramente scomparsa nel maggio scorso a seguito di una malattia. La targa è stata collocata accanto all’ingresso della seconda sala operatoria di Oculistica, recentemente

attivata, un progetto per il quale la dott.ssa Morselli si era a lungo impegnata.

“Questa nuova sala operatoria rappresenta anche simbolicamente la sua eredità – spiega il direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza -. Anche se non ha avuto l’opportunità di operarvi, abbiamo fatto tutto il possibile per concludere l’intervento

in tempo perché almeno la potesse vedere ultimata e così è stato. Ci è sembrata dunque la collocazione più adatta per una targa in memoria della dott.ssa Morselli, che tanto ha fatto per l’Oculistica del San Bassiano e soprattutto i pazienti”.

Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Verona, dove aveva poi conseguito con lode la specializzazione in Oftalmologia, Morselli aveva iniziato il proprio percorso professionale presso la Clinica Oculistica Universitaria di Verona a partire dal 1998 e sempre nell’Azienda Ospedaliera scaligera a partire dal 2001 le era stato assegnato un incarico di Alta Specializzazione per la Patologia Corneale. Nel 2008 si era trasferita quindi all’ospedale di Bassano, assumendo la Direzione dell’U.O.C. di Oculistica, incarico che ha mantenuto per 17 anni, fino alla sua scomparsa, affiancando ad esso anche altri ruoli di

prestigio (dal 2011 al 2015 è stata anche Direttore del Dipartimento di Chirurgia Specialistica del San Bassiano e dal 2017 al 2019 ha diretto ad interim anche l’U.O.C. Oculistica dell’ospedale di Santorso).

“Nel corso degli anni – ricorda Bramezza – la dott.ssa Morselli era diventata una figura di riferimento nel nostro ospedale e soprattutto per i pazienti. Ha avuto un ruolo determinante nel percorso di crescita dell’Oculistica del San Bassiano, così come nel trasmettere le sue

competenze, che erano di altissimo livello, a tanti giovani medici. Voglio anche evidenziare la grande collaborazione che aveva saputo instaurare con il collega dott. Antonio Toso, direttore dell’U.O.C. di Oculistica di Santorso, insieme al quale ha sempre messo al centro il paziente, superando qualsiasi forma di campanilismo e gelosia, tanto è vero che quando era opportuno la dott.ssa Morselli di buon grado operava anche a Santorso e viceversa era ben lieta di accogliere nel ‘suo’ reparto il collega”.

“Sotto questo profilo – conclude il direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana -, ha avuto un ruolo importante anche nel processo di unificazione di questa Azienda, offrendo un esempio prezioso anche ai colleghi. Anche per questo motivo è stata un modello e Le sono anche personalmente riconoscente. Per tutte queste ragioni ci è sembrato doveroso mantenere vivo il ricordo della sua figura e di quanto ha realizzato nel corso degli anni per i pazienti”.

