Violenza sulle donne, a Thiene iniziative di sensibilizzazione in rete. Ricordando Anna

Uno spettacolo sulla violenza contro le donne, ricordando Anna Filomena Baretta, uccisa a Marano Vicentino nel novembre del 2018 dal marito Angelo Lavarra, sarà domenica sera il momento conclusivo, ad alto impatto emotivo, delle iniziative previste per la Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne a Thiene.

La data del 25 Novembre, scelta dall’Assemblea Generale dell’ONU per sensibilizzare la popolazione al problema della violenza sulle donne, ricorda il brutale assassinio avvenuto nel 1960 delle tre sorelle Mirabal sotto il regime di Raffael Léonidas Trujillo, dittatore della Repubblica Domenicana.

Sarà denso di emozioni perchè saranno le amiche e colleghe di Anna a ricordarla leggendo la cronaca di quanto le è accaduto, al termine di uno spettacolo teatrale. Non si tratta però dell’unica iniziativa prevista dall’assessorato alle pari opportunità, insieme con lo Sportello Donna, per sensibilizzare su questo tema. Il programma proposta alla cittadinanza ha l’obiettivo di sensibilizzare sul fenomeno e vede la collaborazione anche della Croce Rossa Italiana-Comitato di Thiene, dell’Istituto Musicale Veneto Città di Thiene e di Asd Jazzercise Thiene.

«Accanto ad un’azione che fornisca risposte concrete con interventi mirati per le donne in difficoltà che chiedono aiuto – spiega l’assessora Anna Maria Savio – è importante proporre anche iniziative di sensibilizzazione. Quest’anno l’evento promosso in occasione del 25 novembre veda la partecipazione anche di realtà significative del territorio e l’organizzazione è supportata dalle 24 nuove volontarie dello Sportello Donna, inserite dopo il recente percorso formativo. Tante le iniziative proposte nell’ambito della Giornata e tutte coinvolgenti. Confidiamo in un pubblico numeroso, che si lasci coinvolgere e dia, di rimando, il proprio contributo alla società per restituire dignità e rispetto alle donne nella vita di ogni giorno».

L’installazione Tracce Rosse

Fino a domenica 27 novembre 2022 in piazza Chilesotti e il 26 e 27 novembre in piazza Ferrarin la Croce Rossa Italiana curerà l’installazione “Tracce Rosse“: «Abbiamo accolto con piacere la richiesta di collaborazione da parte dell’assessorato e dello Sportello Donna per la giornata contro la violenza sulle donne. I volontari della Croce Rossa – spiega il presidente del Comitato thienese, Michele Michelon – hanno allestito l’installazione: il termine ‘traccia’ ricorda i segni che la violenza lascia sia a livello personale che sociale e il colore rosso è per antonomasia quello associato alla giornata del 25 novembre. Lo scopo è quello di sensibilizzare la popolazione attraverso la creazione di un percorso lungo tutto il centro storico, fino ad arrivare alla fontana di Piazza Chilesotti, punto focale. Il filo conduttore sarà la storia di Amani El Nasif, autrice di ‘Siria mon amour’ e di ‘Sulla nostra pelle’, che ha vissuto in prima persona violenze fisiche e psicologiche. Il percorso racconta, in modo dettagliato attraverso delle card, la sua vicenda e vuole essere un esempio per tutte le ragazze e donne che si trovano in una situazione analoga».

Venerdì 25 novembre

La Giornata internazionale a Thiene sarà celebrata prima con un flash mob alle 17.30, a cura dell’Asd Jazzercise Thiene in piazza Chilesotti e quindi alle 18, nella stessa piazza un momento di riflessione proposto ed organizzato in collaborazione con l’Istituto Musicale Veneto Città di Thiene e con il gruppo di volontarie. Verrà allestita anche la fontana con messaggi e scarpe rosse, raccolte con apposita campagna di sensibilizzazione della popolazione grazie alla collaborazione dello Sportello Donna di Thiene. Nei negozi di alimentari e nei panifici della città saranno distribuiti i consueti sacchetti del pane, personalizzati per la ricorrenza, su cui sono stampati lo slogan “25 Novembre – Per molte donne la violenza è il pane quotidiano. Aiutaci ad aiutarti” e i riferimenti per contattare il servizio che fa parte della Rete AntiViolenza AltoVicentino, a cui si possono segnalare richieste di aiuto. I sacchetti in distribuzione in questi a giorni in città per l’iniziativa sono circa 18mila.

Le volontarie dello Sportello Donna propongono anche l’installazione della vela “Tu parla” nei pressi delle fontane e l’affissione di manifesti che riportano volti di donna recanti sulle loro mascherine il messaggio tradotto in differenti lingue, seguito dalla dicitura “Non sei sola, noi ci siamo”.

Domenica 27 novembre

Domenica 27 novembre alle 17.30 all’Auditorium Fonato si terrà lo spettacolo Schegge-Per favore non chiamateli uomini, tratto dal libro omonimo di Rossella Menegato, liberamente ispirato a fatti realmente accaduti, con la regia di Andrea De Marchi: parole, musica, canto, danza, ginnastica ritmica accompagneranno lo spettatore in racconti di fatti realmente accaduti nel territorio vicentino. Si tratta di una proposta dell’associazione Le amiche di Anna in collaborazione con l’associazione culturale L’IdeaAzione e con Rainbow, con il patrocinio dei Comuni di Thiene e di Villaverla e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Provincia di Vicenza-Consigliera di Parità, Associazione Italiana Donne Medico, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati Vicenza, Centro di Servizi per il Volontariato della Provincia di Vicenza.

Lo Sportello Donna

Lo Sportello Donna del Comune di Thiene riceve su appuntamento: è possibile chiamare il martedì dalle 14.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 9 alle 12(tel. 335-1700671, email: sportellodonnathiene@comune.thiene.vi.it). Dal 2015, anno di apertura, ad oggi, sono state le donne che hanno chiesto aiuto sono state circa 250. Anche quest’anno sono pervenute richieste di aiuto per violenza domestica e attivate collaborazioni con il Ceav e i Servizi della Rete Antiviolenza. Altre richieste di supporto hanno riguardato la consulenza legale, problematiche relative a sostegno in fase di separazione, difficoltà legate al tono dell’umore, scarsa autostima, sostegno alla genitorialità e conflittualità in famiglia. Alcune necessità hanno riguardato l’orientamento al lavoro.

Quest’anno lo Sportello ha realizzato anche una importante ed interessante collaborazione con le scuole cittadine: in particolare alcune classi dell’Ipsia Garbin e del Cfp Saugo hanno visitato lo sportello ed effettuato attività in classe. Con la serata “Leader di te stessa” è stato presentato il corso di formazione volontarie al quale si sono iscritte 25 donne; la maggior parte di loro ha continuato e ad oggi il gruppo conta complessivamente 34 partecipanti, di età ed esperienze diverse, con la mission condivisa di creare una rete di supporto per le donne del territorio e contribuire a cambiare la cultura verso una reciprocità tra i generi.