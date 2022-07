Auto in svolta verso stazione di servizio falcia una moto. In rianimazione la passeggera

Grave incidente nel primo pomeriggio a Zanè, poco prima delle 14 di sabato, con una moto e una vettura a scontrarsi di fronte al distributore di carburante del marchio Rete Italia in via Palladio, lungo la strada provinciale 349. Distrutte la parte anteriore dell’auto come la carena del mezzo a due ruote che proveniva da Piovene Rocchette, rimasto sull’asfalto dopo l’impatto violentissimo tra i due veicoli. Bilancio di tre feriti, un uomo e due donne.

Sul luogo dell’emergenza dopo l’allarme al 118 giunto alle 13.45 sono giunte due pattuglie della polizia locale Nord Est Vicentino da Thiene e un’ambulanza del Suem, per poi far sopraggiungere anche un elicottero da Verona vista la gravità delle condizioni generali della donna che viaggiava sul sedile posteriore come passeggero.

Ad avere la peggio a causa del doppio impatto è stata lei, ricaduta malamente sull’asfalto, mentre il pilota sembra abbia riportato ferite e contusioni meno preoccupanti (in attesa di accertamenti), trasportato in autoambulanza all’ospedale di Santorso. La passeggera – non si hanno al momento dati anagrafici su di lei – è stata trasportata all’ospedale San Bortolo di Vicenza in codice rosso e ricoverata immediatamente in reparto di rianimazione per le cure intensive del caso. Contusioni superficiali, invece, riportate per l’autista della vettura secondo le prime informazioni dal posto, portata in pronto soccorso per accertamenti. Di tutte le persone coinvolte nel drammatico impatto non si conosce per ora l’identità, né l’esatta dinamica del grave incidente. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per quasi due ore, fino a poco prima delle 16.

L’incidente è avvenuto mentre l’auto di colore grigio scuro, proveniente da Zanè lungo provinciale, si stava immettendo nella stazione di servizio con una manovra di svolta a sinistra. Di fronte alla stessa stava sopraggiungendo la motocicletta Yamaha di colore rosso, centrata in pieno nel tratto rettilineo e rimasta a terra tra l’auto e il cordolo di delimitazione dell’area di servizio.