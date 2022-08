Un altro “gioiello” della Bardiani Csf Faizanè convocato in Nazionale per il Tour de l’Avenir

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ad un anno esatto dalla convocazione del talento vicentino Filippo Zana il team ciclistico Bardiani Csf Faizanè si colora nuovamente d’azzurro, grazie alla chiamata in Nazionale Under 23 di Alessio Martinelli, altro prospetto di valore ingaggiato dal club con “motore” anche altovicentino grazie al sostegno dell’azienda che fa capo alla famiglia Dal Santo di Zanè.

La convocazione ufficiale porterà a breve il ciclista in età Under 23 a indossare la divisa azzurra al Tour de L’Avenir, una delle massime kermesse dedicate al ciclismo giovanile a livello internazionale. A tifare per lui, oltre ai compagni di squadra impegnati in Francia e Danimarca in altre corse, tutto lo staff di sponda vicentina.

Si tratta di una competizione infatti riconosciuta a livello Mondiale già in passato trampolino di lancio per tanti campioni dei pedali, ultima tappa stagionale della Coppa delle Nazioni Under 23. A chiamare Alessio Martinelli all’appello in extremis è stato il commissario tecnico Marino Amadori, dopo aver visionato l’atleta che in mesi recenti ha mostrato uno stato di forma importante raccogliendo vittorie (tra cui a maggio il Gp Industrie del Marmo a Carrara e la cronoscalata) e piazzamenti di prestigio.

Martinelli lo scorso febbraio ad Antalya in Turchia aveva ottenuto la sua prima vittoria da professionista, tra l’altro anche la prima del 2022 per il team italiano, ed è membro del GreenTeam composto da giovani corridori sostenuti da Bardiani Csf Faizanè. Dopo aver lasciato la sede di allenamenti, il classe 2001 raggiungerà i compagni di Nazionale mentre quelli di squadra (Marcellusi, Tolio, Nieri, Pellizzari e Pinarello) sono impegnati oggi nel GP Capodarco in provincia di Fermo, guidati come sempre in ammiraglia dal direttore sportivo Mirko Rossato.

Sarà al via dunque in Francia al Tour de L’Avenir nella corsa a tappe su strada che nel 2021 vide il compagno di squadra Filippo Zana piazzarsi sul podio al 3° posto, subito dietro al trionfatore norvegese Johannessen e allo spagnolo Rodriguez. Tanti i nomi eccellenti nel palmares della corsa: nel 2018 vinse il fenomeno del ciclismo mondiale Tadej Pogačar. Si parte giovedì 18 agosto in riva alla Loira, dieci i giorni di gara con ultimo arrivo il 28 sulla Alpi francesi in Savoia. Sei i giovani azzurri in lizza per ben figurare.