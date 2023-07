Calciomercato, l’Arabia vuole anche Immobile. Lotito frena: “Non è in vendita”

Arabia piglia tutto. La sontuosa campagna acquisti del campionato saudita procede spedita. E così, dopo aver messo a segno il passaggio di Milinkovic-Savic all’Al Hilal, la Saudi Pro League potrebbe soffiare alla Lazio anche Ciro Immobile, capitano biancoceleste nonché uno dei bomber più prolifici della Serie A. Un’indiscrezione clamorosa che sui social ha già scatenato il panico tra i supporter. Stando al giornalista arabo Turki Alghamdi, Ciro avrebbe già raggiunto un’intesa con un club arabo per un contratto di tre anni da circa 15 milioni di euro a stagione a cui si aggiungerebbe anche un bonus da 5 milioni alla firma.

Secondo quanto trapela dall’Arabia, in queste ore si starebbe attendendo l’approvazione ufficiale del ministero per finanziare l’acquisto di Immobile. Poi bisognerà trattare direttamente con Claudio Lotito che però smentisce categoricamente le indiscrezioni. “Ciro non mi ha chiamato per dirmi nulla, né tanto meno dall’Arabia hanno chiamato la società per fare un’offerta, quindi stiamo parlando del nulla” ha detto il presidente della Lazio a Il Messaggero. “Dovrebbero tentarmi con almeno 50 milioni e non so nemmeno se accetterei per il nostro capitano, un figlio, uno di famiglia. Non è in vendita“. Immobile, dopo aver svolto le visite mediche, prenderà regolarmente parte al ritiro di Auronzo di Cadore.

L’Al-Ahli continua intanto ad insistere per portare in Arabia Saudita Piotr Zielinski. Dopo la prima offerta presentata dal club, sia al Napoli che al calciatore, è arrivata l’apertura da parte del centrocampista polacco. L’ex Empoli, dunque, potrebbe lasciare la Campania con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto prevista per il giugno 2024 e iniziare una nuova avventura con il club in cui giocano anche Edouard Mendy e Roberto Firmino.

L’Al-Shabab avrebbe invece messo nel mirino Leonardo Spinazzola. Il club, arrivato quarto nell’ultima Saudi Pro League, avrebbe presentato un’offerta all’esterno di proprietà della Roma.