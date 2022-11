“Magie di Natale” cambia location e lancia nuove attrazioni oltre ai mercatini. Domenica di festa a Zanè

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un assaggio anticipato del Natale 2022 sarà offerto domenica dalla comunità di Zanè, ai concittadini e ai visitatori del paese, in occasione della riproposta di una giornata dedicata a giochi per bambini, spettacoli di piazza e tante leccornie da gustare per ricreare l’atmosfera delle imminenti festività invernali.

Grazie all’impegno della Pro loco di Zanè in collaborazione con il Comune altovicentino ecco “Magie di Natale 2022″, una la festa composita che bissa l’edizione 2021 proponendo ancora più attrazioni e che quest’anno avrà come location l’area nord di località Campagne, animando via Trieste per tutta la giornata. In una sorta di “staffetta” tra il centro del paese che ha ospitato il successo di un anno fa, alla ripresa degli eventi pubblici dopo la pausa forzata per la pandemia.

Musica, stand variopinti con prodotti tipici e banchi di articoli regalo che compongono l’area dedicata al mercatino, laboratori giocosi per i più piccoli e cibo e bevande per tutti i gusti: dalle tipiche frittelle dolci alle proposte di street food con gli immancabili arrosticini e altri “piatti da passeggio”, da “bagnare” o scaldare a seconda delle preferenze per i più grandi con punch, parapampoli e bombardini tipici delle nostre zone. Un “Aperinstrada”, in altre parole, sempre gradito scambiandosi qualche ciàcola e magari i primi auguri in vista delle feste.

Una domenica in cui saranno i benvenuti anche gli amici a quattro zampe, con annunciata la presenza di asini, pony e cavalli per la gioia dei bambini che vorranno avvicinarli per una carezza o un “salto in sella”. Passando poi ad applaudire alcuni tra gli artisti di strada più amati in occasione di questi eventi, come i trampolieri e altri giocolieri abili ad esempio con le bolle di sapone, oppure con i trucchi a cui potranno accedere gratuitamente i bimbi.

Via alle danze a partire dalle 10.30 di domenica 4 dicembre, dunque, con l’apertura dei mercatini che saranno disponibili al pubblico fino al tardo pomeriggio. Da segnalare gli eventi nell’evento programmati alle 14.30 con la “Favola di bolle”, lo spettacolo “Tiracche Matte”, la musica di Sofia Borgo Acustici Project e il gran finale come chiusura della manifestazione festiva con lo “Spettacolo di Fuoco”, che piace sempre ad ogni età, previsto alle 18.