Anziana cade in casa e rimane sul pavimento. Salvata da una vicina e dai soccorsi

Una buona notizia all’alba di stamattina apre la giornata di cronaca a Vicenza e provincia, dopo la missione di soccorso di un donna in età avanzata, caduta in casa mentre si recava in bagno che vive da sola in un alloggio del capoluogo. Il tutto intorno alle 6 di stamattina, risultando decisiva l’attenzione di una vicina dell’appartamento occupato dalla pensionata, insospettita dalle urla disperate di una donna e che ha quindi dato l’allarme telefonico alla centrale operativa.

Sul posto, al primo piano in un condominio in un quartiere popolare della città berica, si è precipitata una pattuglia delle Volanti della Questura, con i poliziotti a prestare per primi i soccorsi alla donna ferita.

Nonostante l’inciampo e la caduta sul pavimento, l’anziana inquilina non avrebbe perso conoscenza, lamentandosi del dolore causato dal colpo fino a quando ne ha avuto le forze. Nel frattempo oltre alla polizia sono stati allertati anche i vigili del fuoco e un’ambulanza, con la squadra del 115 intervenuta nella palazzina per scardinare la porta d’ingresso e lasciare quindi libero accesso ai soccorritori. Una volta all’interno, la pensionata è stata trovata riversa a terra, in gravi condizioni e prossima a perdere conoscenza.

A fatica ricordava cosa fosse accaduto e, dopo le prime cure sul posto, è stata affidata al personale d’emergenza sanitaria del Suem 118 e trasportata al Pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza. Nell’alloggio è giunta in seguito la collaboratrice domestica della donna, come ogni giorno, che si è preoccupata di avvisare i familiari della pensionata ferita del suo ricovero ospedaliero in corso per i dovuti accertamenti.