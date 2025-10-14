Scontro auto-bici alla rotatoria: ferito un ciclista cinquantenne di Zanè

Un uomo in bicicletta è stato investito questa mattina a Zanè, lungo via Monte Pasubio, la strada che da Zanè conduce verso Santorso e località Garziere.

B.F., 64enne di Schio, pochi minuti dopo le nove di questa mattina – 14 ottobre – stava viaggiando sulla sua auto (una Renault) in direzione di Thiene quando, giunta all’altezza della rotatoria con via Trieste, si è immessa nell’anello rotatorio per alcuni metri e, per cause in corso di accertamento, ha urtato sul lato sinistro la bicicletta condotta da S.I., un 50enne di Zanè che, proveniente dal centro di Zanè, stava già impegnando la rotatoria.

A seguito dell’urto il ciclista è caduto rovinosamente a terra, riportando ferite che ne hanno richiesto il trasporto al vicinissimo ospedale di Santorso in codice giallo di media gravità. Sul posto per i rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia di pronto intervento della polizia locale Nordest Vicentino, nonché il personale del Comune di Zanè per il supporto alla viabilità del traffico.

