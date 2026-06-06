Scontro auto moto: ferito un 18enne

Un ragazzo di 18 anni è finito all’ospedale dopo essersi scontrato con la sua moto con un’auto. L’incidente è avvenuto alle 11.10 di questa mattina a Fara Vicentino, vicino all’isola ecologica. Una donna di 68 anni residente in paese si trovava alla guida della sua Fiat in via Micheloni e stava effettuando una manovra per immettersi sulla strada principale quando, per cause che sono tuttora in corso di accertamento, da parte delle forze dell’ordine, l’auto è andata a scontrarsi con un motociclo Fantic guidato da un ragazzo di 18 anni di Breganze, che in quel momento stava percorrendo via Micheloni in direzione di Breganze.

L’impatto contro l’auto ha sbalzato il giovane dalla sella, facendolo cadere con una forte botta sull’asfalto. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino, che si è occupata sia dei rilievi del sinistro per ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità, sia della gestione del traffico veicolare, rallentato per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata. Il diciottenne ha riportato diverse lesioni ma ha voluto andare autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano del Grappa per gli accertamenti e le cure del caso.

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