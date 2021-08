Un “Cavaliere d’Altromondo” travestito da papà (o viceversa). Lo presenta l’autore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Chissà se domani sera si riuscirà perfino ad assaporare la salsedine di Schiumarea, nota località balneare della costa adriatica. Se non l’avete mai sentita nominare, a meno che non abbiate sfogliato il libro “Il Cavaliere d’Altromondo” (Europa Edizioni), è giusto così: infatti è un luogo immaginario. O quasi, visti gli indizi disseminati qua e là lungo il romanzo per svelarne qualcosa in più.

Di sicuro si percepirà il “gusto” delle parole impresse sulle 181 pagine mai banali scritte nell’opera prima di Gilberto Sola, un sapore poliforme condito da un pizzico di musica ma anche di filosofia, di favola ma anche di piccanti avventure sentimentali di quelle che si raccontano solo nella confidenze tra amici.

Ma è soprattutto una sorta diario di bordo di una vacanza al mare di 8 giorni vissuta da padre e figlio, su due dimensioni che s’intrecciano tra realtà e fantasia, e altrettante che si sfiorano mostrando senza filtri gli impulsi di un uomo di circa 40 anni, le sue fragilità e le sue umane ipocrisie, insieme ai primi assaggi di vita del suo bimbo sveglio e sognatore. Il suo “Cipollo“. Livelli sovrapposti descritti con linguaggio diretto, scorrevole e denso di autoironia, arricchito dalla presenza di personaggi “riprodotti fedelmente” tra il rustico e l’epico che rimangono impressi e valgono un sorriso.

Per saperne di più la prima presentazione ufficiale in pubblico del libro si terrà sabato sera (domani) in piazza Aldo Moro a Zanè di fronte all’ex Municipio, paese di origine dello scrittore vicentino, a partire dalle 20.30. Sul palco tutti “concittadini” chiamati a raccontare la genesi del romanzo, i tratti salienti e un frammento saliente – e salato e pure pepato – di vita dell’autore, con letture di brani recitati da Giovanni Spillere e la musica del trio Genio, Foscari e Pio, trio di artisti zanediensi che suoneranno anche le canzoni scritte dallo stesso Gilberto Sola, ex consigliere comunale ed ex bancario, a fare da cornice sonora della serata.

Per prenotare un posto in piazza è necessario contattare il numero 0445.385124-103 ed esibire poi al varco d’accesso la certificazione sanitaria richiesta per gli eventi pubblici. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a sabato 11 settembre alla stessa ora.