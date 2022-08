Minaccia il personale di un fast food e rapina un market “armato” di una bottiglia di grappa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Orario post pranzo assai concitato in due esercizi di ristorazione di Vicenza sabato scorso, a causa delle scorribande di un 23enne andato a rubare in supermarket Eurospar dopo aver minacciato anche il personale di un punto Chicken King della città. Alla fine il giovane vicentino è stato tratto in arresto dalle Volanti della Questura e denunciato per rapina, prima di venire portato in cella in attesa del processo futuro.

Il ragazzo intorno alle 13 di sabato, almeno secondo la versione raccontata nella telefonata di segnalazione, avrebbe mimato il gesto del taglio della gola ai dipendenti del primo locale, che si trova in viale Roma in pieno centro città, a ridosso di Campo Marzo.

Appena giunti sul posto, però, i militari di polizia di Stato inviati in zona sono stati attirati dalle grida provenienti dal punto vendita vicino e sono intervenuti con prontezza, bloccando un rapinatore alle prese con la vigilanza interna dell’Eurospar. Il giovane ladruncolo aveva tentato poco prima di aggirare le casse dopo aver arraffato della merce della corsie, il tutto sotto lo sguardo di una guardia giurata.

Avrebbe aggredito lo stesso dipendente addetto della sicurezza brandendo una bottiglia di vetro di alcolici – di grappa per la precisione -, scena peraltro vista in diretta dagli operatori di polizia mentre accorrevano nella zona di ingresso. La squadra di intervento è riuscita a bloccare non senza fatica il 23enne, che ha opposto resistenza sia all’arresto in flagranza di reato che alla successiva identificazione. Si tratta di R.N., di cui sono state rese note le sole iniziali anagrafiche. Era stato sempre lui, pochi minuti prima, a minacciare il personale del Chicken King.

Oltre alla denuncia di rapina impropria, il malvivente si è “meritato” inoltre notifica di reato per la resistenza a pubblico ufficiale. I dipendenti dei due locali potranno poi procedere in via privata a ulteriori denunce per le minacce e per l’aggressione subite in due diversi momenti. Nel frattempo l’autore della rapina sfumata si trova in carcere a Vicenza, nella casa circondariale di San Pio X, a disposizione dell’autorità giudiziaria.