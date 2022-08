Previsioni meteo 16-18/08, sole e nuvole “sgomitano” in cielo a metà agosto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

EVOLUZIONE GENERALE – Dopo il fine settimana “lungo” di Ferragosto, caratterizzato da sostanziale bel tempo fino ai rovesci di pioggia di ieri sera e della notte, ritorna il sereno sul Vicentino ma sarà solo una parentesi in vista di un lieve calo delle temperature e nuove perturbazioni all’orizzonte, con tempo instabile nei prossimi giorni. Ecco le previsioni meteo diffusa da Arpav per conto di Regione Veneto, in attesa di un nuovo aggiornamento.

Martedì torneranno condizioni di alta pressione, seppur in fase di indebolimento già dal giorno successivo di mercoledì per l’avvicinamento da nord-ovest di un’altra depressione che porterà porterà piogge più probabilmente giovedì.

MARTEDì 16 AGOSTO

All’inizio della giornata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, mentre dalle ore centrali il cielo si presenta come parzialmente nuvoloso sulle zone montane e pedemontane, ancora perlopiù sereno o poco nuvoloso altrove. Precipitazioni previste sui monti nel corso del pomeriggio ma con probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi/rovesci, per il resto assenti. Sul fronte delle temperature andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a lunedì, con valori termici sopra la media in modo leggero/moderato.

MERCOLEDì 17 AGOSTO

Alternanza di nuvole e rasserenamenti per tutta la giornata centrale della settimana, dove si annunciano precipitazioni anche qui con probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi a tratti e intermittenti. Temperature in aumento leggero/moderato rispetto a martedì, eccetto stazionarietà dei valori notturni sui monti.

GIOVEDì 18 AGOSTO

Nel corso della giornata di giovedì più spiccata la presenza di cielo nuvoloso nel territorio vicentino con previsione di pioggia e temperature in sostanziale calo. Situazione analoga in prospettiva fino alla serata di venerdì, prima di un nuovo rasserenamento generale.